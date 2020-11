Luego de conocerse el anuncio de la Casa Rosada que autoriza en este último tramo de 2020 el regreso a clases presenciales en las universidades, desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), su rector Hugo Juri, fue tajante: “Hoy no se puede decir volvemos a clases, porque la mitad de los alumnos están fuera de Córdoba”. Y detalló: “El término empezar las clases, significa que decenas de miles de estudiantes y docentes vuelvan a las aulas; cuando se desató esta pandemia del Coronavirus, desarrollamos un trabajo extraordinario entre docentes, estudiantes y administrativos para brindar una educación de emergencia mediada por la virtualidad, con un resultado excelente. Pero hoy no se puede volver a clases presenciales”.

Por historia, la UNC es la universidad más importante del país, germen de la Reforma Universitaria de 1918 que iluminó de ideas igualitarias la educación superior en Argentina. Y una vez más se pone a la vanguardia al anunciar que en 2020 no va a haber un regreso a las aulas: “Siempre es confuso, para la gente, decir volver a las clases. Las universidades somos autónomas en las cuestiones académicas; y las provincias son autónomas en sus políticas de salud; el regreso a las aulas es una cuestión que deben resolver dos administraciones: la UNC y el COE y el gobernador Juan Schiaretti”, le dijo el rector Juri a El Destape. Y aclaró: “Si nosotros decidimos regresar a las aulas, ¿qué va a decir el gobernador al ver movilizados a 30 alumnos en el centro y 70 mil en Ciudad Universitaria?”.

El rector cordobés detalló que para el regreso a la presencialidad en 2021 “tenemos todas las posibilidades abiertas: presencial, virtual o mixto; podemos seguir con el sistema mixto para otras cuestiones, es muy bueno haber avanzado tanto en la virtualidad. Estamos preparados con distintos escenarios para una vuelta en semi normalidad. Nadie imaginó en abril, la extensión temporal de la pandemia y que iba a pegar tan fuerte la segunda ola en el Hemisferio Norte”.

Actualmente en la UNC hay unos 130 mil estudiantes, de los cuáles, 30 mil son de otras provincias, pero además otros miles son del interior cordobés, donde la circulación sigue cerrada. Para 2021 está previsto el ingreso de otros 30 mil estudiantes que cursarán primer año: “En Ciudad Universitaria circulan unos 70 mil estudiantes y otros 30 mil en el centro de Córdoba, esa circulación se llama evento superdifusor del virus. Ese disparo de casos de Coronavirus por la gran cantidad de aglomeración de estudiantes ha ocurrido en universidades de EEUU y Europa”, graficó el rector cordobés.

Fuentes de distintas facultades de la UNC confiaron a El Destape que “los cursos de ingreso para los nuevos alumnos están diseñados en forma virtual”, lo que da cuenta de cómo se prepara la UNC para el ciclo lectivo 2021.

Juri contó que a mediados de año, el gobernador jujeño, Gerardo Morales le había consultado sobre el ciclo lectivo en la UNC, porque en la provincia norteña hay entre 5.000 y 10 mil estudiantes de esta universidad: “El gobernador me preguntaba cómo seguíamos, si era con virtualidad y yo le dije que eso dependía del comportamiento del Coronavirus, no de nosotros”.

Consultado sobre el regreso a clases en este ciclo lectivo, Hugo Juri sostuvo: “Nosotros pedimos el regreso de algunos estudiantes por turnos, de los últimos años, que se tengan que recibir y deban desarrollar actividades prácticas, como los médicos. Yo participo de una una comisión en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) donde se debaten estas situaciones, incluso se ha solicitado el cambio de algunas actividades prácticas por otras; pero como las carreras están aprobadas por la CoNEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), las disposiciones son inflexibles y dicen que hay que hacer tal cosa, pero en estas circunstancias de pandemia, necesitamos hacer otras. Eso es lo que estamos tratando de cambiar, de modificar en esta emergencia a través del CIN y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas para hacer estas modificaciones. Si Usted me dice que un estudiante de Derecho debe rendir su final para recibirse, le digo que hay aulas de sobra para rendir. Pero también le digo que nuestros estudiantes de Medicina que deben hacer sus prácticas para recibirse, están en la trinchera, tenemos 2.500 estudiantes de la Facultad de Medicina haciendo hisopados en los centros de atención dispuestos especialmente”.

Por su parte, Daniel Pizzi, ex secretario de salud de la Provincia y profesor titular de la Cátedra de Clínica Oftalmológica del Hospital Nacional de Clínicas de la facultad de Medicina de la UNC, le dijo a El Destape que “en Medicina es muy importante el contacto de los alumnos con los pacientes, pero lamentablemente no estamos en condiciones de tener prácticos presenciales; por este año deberíamos esperar que descienda la curva del número de contagios. Tenemos la esperanza de que la vacuna llegue pronto, sea satisfactoria y esté vacunada la gente más expuesta”.

El rector Juri coincidió y agregó que “estamos en el pico de pandemia, y para el mes de abril puede llegar una segunda ola como en Europa, o bien no hay segunda ola por la vacuna rusa. No lo sabemos. La vacunación puede durar hasta el tercer trimestre del año que viene, entonces no podemos hacer futurología y trabajamos en distintos escenarios, favorables y pesimistas.

El decreto de la Casa Rosada advierte que si aparece un caso de COVID-19, la Universidad debe cerrarse por 24 horas, por lo que el rector de la UNC se preguntó: “Si cerramos la UNC por un caso; y en Córdoba tenemos 500 casos diarios ¿vamos a cerrar la Universidad todos los días? Imagine que en algunos cursos de primer año tenemos aulas con 800 alumnos y quedan muchos afuera”.

A lo largo del corriente año, desde el rectorado y el Consejo Superior de la UNC se trabajó en un diseño para el regreso a clases en 2021: “En nuestra Universidad tenemos unos 100 mil m2 de aulas, y en esa diversidad tenemos aulas bien ventiladas y aulas en sótanos, con una pequeña banderola. Tenemos que preparar el diseño para que nuestro personal le tome la temperatura a 130 mil estudiantes; cómo va a ser el sistema de limpieza de aulas y bancos; además de diagramar los corredores de circulación. Estamos trabajando en todos estos protocolos para el regreso a las clases presenciales el año que viene”.