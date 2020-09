Los números de casos de COVID-19 crecen día a día en todo el país. Existen miles de historias sobre cómo se generó un contagio que luego terminó en un grave estado de salud. Más allá de la historia "anticuarentena" también hubo muchos que se contagiaron de manera imperceptible.

En una nueva campaña del Ministerio de Salud, la cartera empezó a contar historias sobre cómo es el COVID-19 y qué tipo de secuelas deja en el cuerpo esta enfermedad. En este caso, contó la historia de Julio, de 43 años, un paciente recuperado de coronavirus que estuvo internado en un hospital modular.

Julio es de Florencio Varela, en el sur de la Provincia de Buenos Aires. "Yo no creía mucho en la enfermedad", asegura. Si bien no tuvo una gran exposición, en el video de la campaña sostuvo que un día estaba lavando el auto y "pasaron dos personas tosiendo por al lado mío, yo ni me corrí. Me quedé ahí, nada más".

A los días siguientes empezó a sentirse mal. "Me quedé sin habla, me dolía el pecho, sentía que me caía, me costaba caminar", sostuvo Julio. "Estuve 17 días en terapia intensiva. Y me quedaron un montón de secuelas. Desde la dificultad para caminar hasta un temblor en las manos producto de la terapia intensiva".

Después de un largo trabajo de los médicos, Julio finalmente logró recuperarse del coronavirus y, como se puede ver en el video, tuvo un fuere agradecimiento a sus terapistas.