La licenciada en enfermería del Hospital Durand Julia Carminatti criticó al ministro de salud del gobierno de la Ciudad, Fernán Quiros, por su gestión durante la pandemia del COVID-19 en Capital. Además, la crítica se enmarcó en las aperturas de diversos sectores, como el gastronómico, que autorizó el Ejecutivo porteño.

"Quiros se olvida de que su mamá fue enfermera", aseveró la profesional de la salud en diálogo con El Destape Radio y remarcó que "la situación de los hospitales está como siempre. Bajaron la cantidad de camas".

En ese sentido subrayó que "sigue habiendo mucho contagio en Buenos Aires", y advirtió que "el problema es que hay recursos humanos". Además, habló sobre el reclamo que llevan adelante desde enfermería y explicó: "El pase que nos están negando entre gobierno y gremio, que es uno que no quiere reconocer a los licenciados en enfermería, nos redunda en que no podemos tener Colegio".



Por otro lado, Carminatti criticó al gremio SUTECBA y remarcó: "Es un kiosquito porque no tiene mayoría. Crearon una carrera donde meten a los licenciados, técnicos y auxiliares y los hacen sumar puntos por tres años". Durante la tarde, enfermeras y enfermeros de hospitales públicos porteños se movilizaron esta tarde, en cercanías de la Legislatura, para reclamar por el reconocimiento de su actividad como profesionales de la salud y en repudio a las agresiones de las que fueron víctimas días atrás por parte de policías de la Ciudad.

La marcha del 1° de octubre se desarrolló sobre Diagonal Sur, entre Perú y Bolívar, donde se desplegó un operativo policial. La protesta se enmarca en un paro general que cumplen este jueves los trabajadores de la salud nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y en la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE) de la Ciudad de Buenos Aires.

La semana pasada los trabajadores de la salud realizaron también una marcha a la Legislatura para llevar su reclamo de ser reconocidos como profesionales de la salud, categoría de la que quedaron excluidos en noviembre de 2018, cuando se sancionó una ley que regula las "relaciones de empleo público de los profesionales de la salud de la Ciudad". En esa protesta fueron reprimidos por agentes de la Policía de la Ciudad cuando intentaron ingresar al edificio legislativo para entregar un petitorio.



La ley del 2018 reconoce 24 profesiones de la salud, entre las que se encuentran, por ejemplo, médicos, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos y nutricionistas, pero no incluye a los enfermeros, quienes quedaron encuadrados como parte del personal administrativo.