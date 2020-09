El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 927 nuevos casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y el total de infectados ascendió a 118.879. Un salto importante respecto a los 678 positivos registrados el lunes. A nivel nacional se informaron 12.027 contagios y ya hay 652.174 desde el inicio de la pandemia. De ellos, 517.228 son pacientes recuperados y 120.994 son casos confirmados activos.

Por otro lado, según datos oficiales, en toda la Argentina se notificaron 470 nuevas muertes por coronavirus. Las mismas corresponden a 252 hombres y 218 mujeres y al momento la cantidad de personas fallecidas es de 13.952.

Mientras tanto, el debate en la Ciudad gira en torno a las posibilidades sanitarias para una futura vuelta a clases presenciales. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que todavía no tienen "datos objetivos epidemiológicos que den un marco de tranquilidad a los estudiantes, a los docentes y a la familia; que las decisiones que se están tomando no son apresuradas".

El funcionario aseguró que para promover el regreso a actividades escolares "tiene que haber nulo o muy bajo nivel de contagio". Y agregó: "Parte de lo que le planteamos a (Fernán) Quirós, que tiene una mirada muy positiva en cuanto a la posibilidad del regreso a las actividades en la Ciudad, es que su equipo epidemiológico se junte con el de Nación y establezcan datos e indicadores objetivos para tranquilidad de todo los equipos porque el nuestro está planteando que todavía no están dadas las circunstancias epidemiológicas en esta Ciudad".

Sobre la reunión de ayer, Trotta aseguró que la discusión no fue "vuelta a la escuela o no" sino cuál debe ser el despliegue que tiene que llevar adelante el Gobierno de la Ciudad para dar una respuesta a los 6.500 estudiantes que no han tenido contacto con la escuela en estos meses. "Diferimos en la necesidad o no de exponer a los chicos", dijo.

En tanto, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró a Radio La Red que llegaron a un acuerdo en tres puntos de la propuesta. Uno de ellos es que "la prioridad son los 6.500 chicos que no pudieron continuar con su escolaridad y abandonaron la escuela" desde la suspensión de las clases presenciales, a mediados de marzo.



"Hay que ir a buscarlos y darles contención y quedamos en que vamos a trabajar para llegar a encontrar un espacio escolar", dijo. Luego, la ministra contó que desde la cartera educativa nacional les realizaron "correcciones desde el ámbito sanitario" y sugirieron que realicen las clases "en patios de las escuelas".



En tercer lugar, acordaron en que "es importante y necesario volver a estar en presencia en las escuelas" por lo que, según Acuña, coincidieron en que los equipos de Salud otorgarán indicadores epidemiológicos o variables sanitarias a la Ciudad de Buenos Aires "para avanzar con el regreso a las aulas con otros grupos".



"Nos informarán sobre la tasa de ocupación en el transporte público u otros indicadores, que definirán los equipos de (los ministros Fernán) Quirós y Ginés González García para definir cuáles son esos indicadores y avanzar por otros grupos y el resto de alumnos, antes de fin de año", afirmó Acuña. Télam.