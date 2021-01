El médico que recetó y suministró dióxido de cloro a un paciente con coronavirus, que luego murió en el Sanatorio Otamendi, suma complicaciones. En las últimas horas fue allanado el consultorio del neurocirujano Dante Converti y ahora el Ministerio de Salud de la Nación lo tiene bajo la lupa y no descarta denunciarlo ante la Justicia ya que detectó que no renovó su matrícula, su especialización no está registrada y su consultorio no está habilitado, entre otras graves irregularidades.

La Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras inició una investigación sobre los antecedentes del profesional al constatar que la ANMAT ya había recomendado no consumir medicamentos no autorizados haciendo especial referencia al dióxido de cloro. Asimismo, la Dirección de Investigaciones en Salud y la propia ANMAT ratificaron el criterio en el caso, reforzando la contraindicación terapéutica en tratamientos médicos, debido a la falta de evidencia científica sobre su eficacia y a que su administración puede ocasionar graves efectos adversos.

La investigación del Ministerio de Salud, a la que accedió El Destape, arrojó que Converti (matrícula nacional 50660 - emitida 06/06/1977) "no renovó su matrícula ni inició trámite de actualización". Además, el consultorio que el profesional declaró en el recetario no registra habilitación de Salud, ni tampoco un trámite para iniciarlo. Como si fuera poco, no están registradas ante la cartera que dirige Ginés González García las especialidades que anunció tener en su formulario recetario. Converti no registra especialidad en su matrícula médica en la provincia de Buenos Aires. Y su página web (www.danteconverti.com) tampoco fue autorizada por el Ministerio.

Ante estos hechos, se dispuso una inspección en el consultorio (no habilitado) del médico, quien se negó a recibir a los inspectores del Ministerio de Salud de la Nación el día 12/01/2021, y convocó a un grupo de personas en su apoyo que increparon a las autoridades sanitarias.

Complicaciones judiciales

Tras las fallidas gestiones ante la justicia contravencional de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, el juez federal Sebastián Casanello ordenó una orden allanamiento del consultorio con participación de la policía federal. Se llevó a cabo la clausura judicial del lugar y el secuestro de recetas, historias clínicas, medicamentos y productos médicos.

El peligroso accionar de Converti va en línea con los "Médicos por la Verdad", el grupo de médicos, virólogos e inmunólogos, que están en contra de las medidas de cuidado recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y promueven el dióxido de cloro como tratamiento, entre otras fake news que difunden.

Converti quedó imputado en una causa penal que tramita en el fuero federal porteño por la denuncia del Ministerio de Salud, en tanto que anoche se encontraron pruebas durante un allanamiento a su consultorio, informaron hoy fuentes judiciales. a causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, que está de turno durante la primera quincena de la feria judicial de enero, quien anoche ordenó el allanamiento al consultorio de Dante Coverti, que resultó "positivo".