El Hospital Materno Infantil de Salta incorporó un moderno sistema para detectar variantes de Covid

El Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de Salta incorporó un moderno sistema que, mediante técnicas duales, permite identificar mutaciones del SARS-CoV-2 en menos de 48 horas, lo que agiliza el estudio de las variantes de coronavirus en la provincia y permite rápidamente hacer el seguimiento correspondiente en cada caso.

"Desde inicios de septiembre, el Hospital Público Materno Infantil tiene la capacidad de identificar variantes mediante sistemas duales, tanto de interés como de preocupación", informó hoy la jefa del programa de Biología Molecular y Citogenética del HPMI, Paola Sago.

La funcionaria explicó que, con el sistema, se busca brindar una herramienta adicional a la Salud Pública para "dar respuestas rápidas".

"Si bien el instituto Malbrán es referente en el país, tiene una demora de entre dos y tres semanas para emitir resultados, y con el sistema del hospital, lo podemos saber en menos de 48 horas".

Sago destacó que esto "permite rápidamente hacer el seguimiento correspondiente para evitar una propagación de la variante en toda la provincia".

Sostuvo que el equipo está funcionando desde el momento en que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) confirmó que los resultados procesados en el Materno Infantil eran fehacientes.

"Ya hemos estudiado más de 100 muestras", de la capital y el interior provincial, explicó la bioquímica, quien reveló que en el país sólo hay tres laboratorios operativos con estas características.

El equipo, que se opera en el laboratorio de Biología Molecular y Citogenética del HPMI, demandó una inversión de 35.000 dólares, y fue adquirido con fondos de la fundación del nosocomio.

El tamizaje se hace con el aparato de PCR en tiempo real y con la misma muestra que se utiliza para diagnosticar la infección, y hasta el momento, se identificaron casos de las variantes Delta, Gamma, Mu, Lambda y Alpha.

"Todos los positivos son procesados para un tipo de mutación, lo que permite identificar características genéticas que comparten algunas variantes y, luego, se realiza un tamizaje dirigido exclusivamente a Delta, que es nuestra mayor preocupación", manifestó.

Añadió que de esa forma encontraron los primeros casos en septiembre, que "una vez identificados fueron derivados al Malbrán y confirmados por secuenciación genómica".

Sago indicó que cuando se detecta la presencia de una mutación del virus con la técnica RT-qPCR, se notifica a Epidemiología de la provincia y, a su vez, es cargada en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

Con la identificación del primer caso, los profesionales del laboratorio realizaron un análisis retrospectivo de todas las muestras estudiadas hasta 30 días atrás, permitiendo así, estudiar el avance de la variante Delta.

El laboratorio de Biología Molecular y Citogenética está conformado por bioquímicos, especialistas en Citogénetica, investigadores y becarios del Conicet, técnicos capacitados en Biología Molecular y por personal administrativo.

La profesional instó a la población a seguir respetando las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la Covid-19.

"La pandemia no ha terminado, el virus sigue cambiando y no sabemos cómo nos puede sorprender. No nos debemos relajar, es fundamental respetar la distancia social, usar barbijo y vacunarse. La evidencia nos está mostrando que la vacuna es clave. Del total de casos de Delta, sólo tuvimos dos pacientes graves y un óbito", finalizó.

Con información de Télam