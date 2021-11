El Gobierno reconoció el trabajo del personal de la salud en pandemia

Profesionales de la salud recibieron diplomas con las firmas del presidente Alberto Fernández y del síndico general de la Nación, Carlos Montero. El embajador Rafael Bielsa brindó un homenaje a René Favaloro.

La Sindicatura General de la Nación llevó adelante un acto de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud que prestaron servicio durante la pandemia de COVID-19. La actividad fue encabezada por el síndico general de la Nación, Carlos Montero, quién enfatizó en la necesidad de “reconocer a quienes trabajaron y salvaron la vida de tantas personas durante la pandemia”.

El encuentro contó con la presencia de Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile y ex síndico general de la Nación; Arnaldo Medina, secretario de calidad en Salud de la Nación; Edith Benedetti, interventora general del Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”; y Patricia Roussel, directora de enfermería del Hospital “El Cruce”.

“Poder pensar el control, que es nuestra misión esencial como organismo, también nos revela la necesidad de conmovernos ante la tarea de miles de argentinos y argentinos que se brindaron por completo y entregaron todo y más de lo que tenían”, expresó Montero.

En forma virtual, Bielsa brindó un emotivo homenaje al legado del doctor René Favaloro. Cabe recordar que, en 2000, la Fundación Favaloro mantenía un conflicto con PAMI, que negaba la existencia de facturas por prestaciones, por lo que el propio médico recurrió a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), dirigida entonces por Rafael Bielsa para poder gestionar la validación de esos documentos. “Recuerdo a un hombre cabal, de enormes valores, un tipo que sufría por parecer un mendigante de algo que definitivamente le correspondía, y al cual la política en particular, la búsqueda de estímulos del Estado, le parecía un lugar hostil”, subrayó Bielsa.

“Considero que su mejor tributo –agregó el ex titular de SIGEN- está en recordar esos años en donde él forjó su personalidad y brindó su conocimiento a quienes más lo necesitaban. El rasgo que hay que exaltar es su abnegación, algo que no se aprende en la universidad pero que uno la encuentra más en los médicos que en otras disciplinas del conocimiento. Todos los argentinos nos hemos beneficiado de su compromiso con el dolor del otro y su capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y correr su misma suerte”.

En relación a Favaloro, Arnaldo Medina resaltó: “Camino a este lugar, pensaba los paralelismos entre Favaloro y este homenaje de la SIGEN, y lo vi claramente con las palabras de Bielsa que nos emocionó a todos”. En esa línea, sumó: “Favaloro tenía dos ideas centrales: la búsqueda de un sistema de salud de calidad y la integración de todo el sistema. Se trata de objetivos que debemos perseguir, porque la política de salud debe formar parte de una política nacional. Ese debe ser su legado para todos nosotros”.

La referencia a Favaloro y el reconocimiento a su trayectoria toma relevancia también en una semana en la que Horacio Rodríguez Larreta pasó un incómodo momento en una entrevista cuando le preguntaron sobre su desempeño a cargo del PAMI, cuando Favaloro se suicidó luego de siete cartas en las que realizó el reclamo por la deuda a ese organismo. "La historia lo ubica en un episodio con alguien muy conocido en la provincia, como es el médico Favaloro, que terminó…", arrancaba la pregunta del periodista del medio pampeano El Diario. "No, no… disculpame. No tengo absolutamente nada que ver con eso, y no estoy para esa pregunta", respondió Larreta visiblemente incómdoo. "No tengo absolutamente nada que ver con eso. Eso es todo lo que tengo para decir", agregó.

Quien también se expresó en el encuentro fue Edith Benedetti se refirió al trabajo de la primera línea de atención de la salud y enfatizó que “lo peor de todo sin duda fue la angustia de no saber que podía pasar, la incertidumbre que se agravaba día tras día, relegar a nuestras familias”. Y subrayó: “Todo el amor que tenemos lo pusimos al servicio de cada paciente”.

Sobre el cierre del evento, en cuya organización colaboró activamente Oscar Trotta, Miembro del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría “Garrahan”, las autoridades entregaron diplomas firmados por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por el Síndico General de la Nación, Montero, a un grupo de destacados profesionales de la salud, quienes recibieron la distinción en representación de todas y todos los trabajadores que desarrollaron su labor durante la pandemia.