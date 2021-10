El aeropuerto de Córdoba se suma como corredor seguro para entrar al país

La medida fue oficializada a través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial. En tanto, los pasajeros del exterior deberán cumplir con los protocolos sanitarios vigentes en el marco de la pandemia para ingresar al territorio argentino.

El Gobierno nacional oficializó este martes la habilitación del aeropuerto Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba como corredor seguro para el ingreso al país de pasajeros del exterior en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes en el marco de la pandemia del COVID-19.

La oficialización fue confirmada a través de la Decisión Administrativa 955/2021, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, que dispuso la habilitación del aeropuerto Taravella de Córdoba a partir de este martes.

En la norma, en tanto, se aprueba el protocolo "de transporte aéreo de pasajeros provenientes del exterior" que arriban a la provincia de Córdoba propuesto por la autoridad sanitaria provincial y avalado por la autoridad sanitaria nacional. La disposición prescribe que la provincia deberá ajustarse a las previsiones de los protocolos nacionales que marcan los requisitos para "la solicitud de habilitación de corredores seguros de ingreso al país.

Asimismo, indica que la provincia "deberá acreditar por ante el Ministerio de Salud nacional la habilitación provincial de los dispositivos y/o centros de testeo" para quienes ingresan al país por ese punto de entrada habilitado. Se establece también que la terminal tendrá que "contar con las capacidades básicas exigidas desde el nivel nacional para prevenir y mitigar el ingreso y circulación de la variante Delta o cualquier otra de preocupación epidemiológica.

Las autoridades de Córdoba ya habían presentado los protocolos correspondientes para la habilitación de este aeropuerto a mediados de agosto, cuando el Gobierno amplió el cupo de ingreso de vuelos desde el exterior, que a partir de ese momento podía ser de 1.700 pasajeros diario.

Entre los considerandos de la disposición, se señala que "en virtud del contexto sanitario y epidemiológico imperante", recientemente se implementó "un conjunto de nuevas medidas, vigentes a partir del 1° de octubre de 2021, fundamentalmente vinculadas a las condiciones de ingreso al país de personas nacionales y residentes en nuestro país, nacionales y residentes de países limítrofes y demás extranjeros no residentes.

Document (1) (18) by Gimeluz Figueroa

Plan piloto de turismo

En el marco del plan piloto de turismo, fue a partir de este 1° de Octubre que comenzaron a ingresar al país todas las personas nacionales o residentes de países limítrofes que hayan permanecido en estos durante los catorce días previos al ingreso al territorio nacional.

Requisitos de ingreso para los pasos aéreos, terrestres y marítimos fluviales para el plan piloto de turismo:

Esquema de vacunación completo (fecha de última aplicación al menos 14 días. Argentina respeta las vacunas aprobadas por los países de origen.

PCR negativo 72 hs. antes y antígeno en el punto de ingres

PCR a los 5/7 días en caso de seguir permaneciendo en el país

En los casos de adultos que vengan acompañados por menores de edad sin esquema de vacunación completo, estos últimos también podrán ingresar al país, pero debiendo realizar la debida cuarentena.

Seguro con cobertura Covid-19

Transcurridos 14 días desde que nuestro país alcance el 50% de la población con esquema de vacunación completo, quienes ingresen al país con el esquema de vacunación, quedan exceptuados de la realización del test de antígenos.

En tanto, las personas extranjeras no residentes que no vengan por motivos turísticos y que no presenten esquema completo de vacunación, debidamente autorizadas por Migraciones para ingresar al país por motivos laborales o médicos, deberán realizar la cuarentena.

Desde el 1° de noviembre se permitirá el ingreso para turismo de personas extranjeras no residentes de todos los países. Deberán cumplir los requisitos de ingreso del plan piloto de turismo.