Apuntan a la Ciudad por sobreprecios en canastas escolares

La pandemia del coronavirus llevó a modificar muchas prácticas habituales para poder continuar con la asistencia social en el país. En la Ciudad de Buenos Aires, particularmente, se comenzó a distribuir la “Canasta escolar nutritiva”, un desayuno, almuerzo y refrigerio destinado a las familias de alumnos y alumnas de las escuelas públicas porteñas. Sin embargo, la oposición advirtió por sobreprecios en los productos al pagar un 115% más por ellos que en el mercado minorista. El jueves, se solicitó que la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires realice un informe especial sobre los términos y condiciones de los contratos con las concesionarias proveedoras de los alimentos.

El legislador del Frente de Todos, Santiago Roberto, presentó un pedido de informes al Gobierno porteño el 13 de abril porque encontró valores excesivos en los alimentos que componen la “Canasta escolar nutritiva”. Puntualmente, detalló que las raciones del almuerzo se pautaron a un valor de $140 por bolsón por día entre el Gobierno de la Ciudad y los concesionarios. Ante esta información, el diputado realizó un relevamiento el 8 de abril con precios de referencia en un supermercado barrial y el precio fue de $65,80 o sea un 115% más barato.

Tras corroborar esta situación, realizó el pedido de informes para saber cuáles fueron los términos del acuerdo con los concesionarios y el valor pagado por cada unidad de los bolsones. El 29 de abril, el Gobierno porteño publicó una resolución (N.° 90/SSGEFYAR/20) en la que se estipuló que el precio pactado para las canastas de entrega quincenal, a marzo de 2020, será de $175 para el desayuno; de $1.400 para el almuerzo y de $529 para el refrigerio, montos que se mantendrán durante todo el período que dure la suspensión de las clases presenciales, a partir del 1 de abril.

El cuadro de estructura de costos estimada estipula un 35% correspondiente a la mano de obra, un 48% a la materia prima, un 7% para los insumos, un 5% destinado a distribución y otro 5% a gastos generales. Sobre este ítem, el legislador apuntó que “independientemente de los costos que pudieran aducir los concesionarios de personal o logística, es a todas luces una diferencia excesiva la que se constata de inmediato entre el costo minorista de lo entregado y el valor abonado por el Ejecutivo. Vemos que el precio mayorista informado para la mercadería equivale al minorista”.

El mes pasado, bloque del Frente de Todos presentó un proyecto para crear una Tarjeta Alimentaria destinada a todos los estudiantes porteños con el objetivo de reemplazar la canasta escolar por una transferencia mensual de $5.000. “Según lo informado por el Ejecutivo Porteño, con el mismo presupuesto podríamos llegar al doble de destinatarios, ya que más de la mitad del costo que difunden corresponde a logística y utilidades de los concesionarios”, sostuvo Santiago Roberto.

Ante la falta de respuestas, el legislador pidió que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires que realice un informe especial sobre los términos y condiciones de los contratos con las concesionarias proveedoras de los alimentos que componen la Canasta Escolar Nutritiva. Y pidió que el organismo efectúe un control exhaustivo de los precios que la Ciudad paga por los productos entregados a los alumnos y alumnas en el contexto de la emergencia por Coronavirus.

"Hace 2 meses que venimos investigando los precios de los bolsones de comida que entregan en las escuelas públicas y (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta hace oídos sordos a nuestros reclamos", dijo y agregó: "Además, seguimos recogiendo denuncias de familias que reciben los bolsones con productos de baja calidad nutricional, muchas veces con la mercadería vencida y a veces con faltantes. Esperemos que el oficialismo en la Legislatura habilite el tratamiento del pedido para que la Auditoria realice este Informe especial", sostuvo Roberto.

No alcanza

Según estipuló el Gobierno porteño, la entrega de las canastas se realizará cada quince días y su distribución podrá extenderse por más de una jornada hábil para garantizar la operatividad y cuidados sanitarios. La empresa deberá proveer al personal involucrado en tal tarea como al personal docente a cargo del servicio alimentario un kit de guantes y barbijo por persona. Por otro lado, fin de evitar la aglomeración de personas, la entrega de las canastas escolares nutritivas a las familias, se realizará en cuatro turnos de 1 hora cada uno en el horario de 12 a 16 horas.

Como ya contó El Destape, los productos de la canasta no alcanzan para asegurar el alimento de una familia durante dos semanas. Además, denunciaron la entrega de algunos productos vencidos.

Para el desayuno se entregan cinco saquitos de té y cinco de mate cocido, además de 10 envases individuales con la variedad de galletitas dulces, vainilla, galletitas de avena, galletitas de agua y barras de cereales de entre 20 y 30 gramos cada uno. El refigerio está compuesto de dos litros de leche larga vida o 40 gramos de leche en polvo; cinco saquitos de té y cinco de mate cocido; cinco unidades de fruta; cinco barras de cereales; y cinco envases individuales de galletitas. También está la opoción de menú sin TACC.

El almuerzo, ítem que fue puesto en discusión por el legislador opositor, incluye un paquete de fideos por 500 gramos; un kilo de arroz, una bolsa de lentejas secas, una lata de arvejas u otra legumbre, una botella de 900 cc de aceite, una caja de puré de tomates, una lata de pescado en conserva, un paquete de queso rallado, una caja de flan o gelatina y un kilo de azúcar. Además, se suman medio kilo de zanahorias, de cebollas, un kilo de zapallo y seis unidades de frutas.

Las concesionarias Carmelo Antonio Orrico S.R.L.; Servicios Integrales de Alimentación S.A.; Lamerich S.R.L.; Díaz Vélez S.R.L.; Compañía Alimentaria Nacional S.A.; Friends Food S.A.; Enrique Tavolaro S.R.L.; Arkino S.A.; Spataro S.R.L; Alfredo Grasso; Treggio S.R.L.; Rodolfo Ferrarotti S.R.L.; Dassault S.A. E Hispan S.A. -Unión Transitoria; .SucesiónDe Ruben Martin S.A. - Siderum S.A. U.T.E ; Alimentos Integrados S.A ; Servicios Integrales Food And Catering S.R.L.; Bagala S.A; Caterind S.A y Servir´C S.A, fueron las adjudicadas en la licitación pública para la prestación del servicio de alimentación en las escuelas y quienes debieron modificar la presentación para adecuarse a la nueva “Canasta Escolar Nutritiva”. Como contó El Destape, las compañías no están exentas de escándalos dado que un informe de la Auditoria General demostró el mal estado de los productos y su entrega en períodos no excepcionales.

Estas empresas son las encargadas de la compra y entrega de las canastas escolares.

La Dirección General Servicios a las Escuela está a cargo del Director general Nicolás García Sáenz y es la que Administra y gestiona el Programa de Alimentación Escolar además de hacer lo propio con el Fondo Único Descentralizado de Educación otorgado a las Asociaciones Cooperadoras; y coordinar el Programa de Transporte Escolar. Esta Dirección, a su vez, funciona bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad y depende Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos de la misma cartera.