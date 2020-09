Cuatro trabajadores murieron y hay más de cien contagiados de coronavirus en el Tabacal, el ingenio azucarero de capitales norteamericanos que se ubica en Orán, el departamento con más fallecidos en Salta. Los empleados denuncian que los obligan a trabajar pese a tener síntomas, que no respetan los protocolos de seguridad sanitaria y que no informan los contagios hasta que mueren.

"Un compañero fue a su trabajo el lunes, el miércoles y el viernes. El sábado lo internaron de urgencia y después de trasladarlo a otro hospital pasó tres días en terapia intensiva donde murió", afirma a El Destape el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA), Martín Olivera.

El Tabacal es el nombre originario del Ingenio que ahora pasó a llamarse Seaboard Energía Renovables y que tiene en su mayoría accionaria capitales de Estados Unidos. Por la fábrica pasan todos los días 1070 empleados del azúcar, a los que se suman más de 200 contratados fuera de convenio, 400 empleados de la compañía y decenas de camiones que distribuyen la sacarosa y el coronavirus por las provincias argentinas.

"Acá los medios nacionales que se atreven a venir muestran la saturación en los hospitales, pero ese es el desenlace, no es el origen que está en la violación de los protocolos de seguridad sanitaria", sostiene Olivera, que denuncia que no se cumple la distancia social, que la firma no entrega elementos de desinfección y que sólo informa los contagiados a las ART cuando el trabajador falleció.

En El Tabacal hay confirmados cuatro muertos, uno de ellos se desempeñaban en el cocimiento del azúcar, otro en el depósito de materiales y los restantes dos en la cosecha de la caña. Hay dos fallecidos en las últimas horas que tenían síntomas, pero que aún no confirmaron haber estado contagiados: se desempeñaban en la cosecha y en hidráulica.

"Nos hacen ir a trabajar con síntomas y enfermos. Priorizan la producción a la vida", acusa Olivera. Los empleados señalan a los médicos laborales Moisés Yarade y Olga Torres como los responsables de permitir a los trabajadores seguir en sus puestos pese a ser casos sospechosos por tener síntomas. "Ellos responden a la gerencia y a lo que piden de más arriba como es el caso del jefe de personal, Jorge Luna", explica el dirigente sindical.

Los más de mil trabajadores de El Tabacal viven en al meno seis localidades de la zona, donde propagan el virus. Los habitantes de Colonia Santa Rosa, Urundel, Pichanal, Hipólito Yrigoyen, Orán y Agua Blanca se contagian por los empleados que son explotados en medio de la pandemia. "Por eso digo, esto es una fábrica del virus", define Olivera.

Orán tiene 1145 contagiados desde el inicio de la pandemia y el número de muertes asciende a 60, el mayor número de fallecidos en un departamento en la provincia de Salta. Al igual que con Ledesma en Jujuy, en las zonas más complicadas por la pandemia hay un ingenio que continuó con las tareas pese a los contagios.

La marca comercial de El Tabacal es Azúcar El Chango.

"La zafra genera muchos beneficios económicos, pero también genera muchos contagios y muertes", sostiene el delegado en El Tabacal. "Nosotros pedimos que se desinfecte cuando haya un caso, que no hagan trabajara a los contactos estrechos o sospechosos y que hagan testeos masivos para romper con la cadena de contagios", explicó.

La realidad de los ingenios azucareros en Salta y Jujuy por la pandemia

1.En el ingenio Ledesma de Jujuy, hay más de 400 casos de coronavirus y 18 muertos.

2.En el ingenio de Seaboard ex tabacal de salta, hay más de 100 casos y 6 muertos por coronavirus.

3.En el ingenio San Isidro, de Salta, hay más de 150 casos de coronavirus y por ahora no hay muertos.

4.En el ingenio Río Grande de la mendieta Jujuy, hay 140 casos y por ahora no hay muertos.

5.En el ingenio la esperanza de Jujuy, hay 100 casos y por ahora no hay fallecidos.