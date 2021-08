Coronavirus: Provincia no descarta nuevas aperturas a partir de la baja sostenida de casos

La subsecretaria de Gestión de la información del Ministerio de Salud bonaerense destacó la baja sostenida de casos de coronavirus por lo que son posibles nuevas aperturas.

La subsecretaria de Gestión de la información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, se refirió a la situación epidemiológica y destacó la baja sostenida de casos de coronavirus en el territorio bonaerense. En este contexto, deslizó la posibilidad de nuevas aperturas en la Provincia.

“Hay una baja sostenida de casos de coronavirus desde hace trece semanas”, celebró Leticia Ceriani en diálogo con Radio Nacional. Luego de precisar que esta disminución se debe al éxito de la campaña de vacunación, observó que, aún, “hay que mantener las precauciones, siendo cautelosos respecto a la evolución de la pandemia porque hay variantes circulando”.

En esta línea, detalló: "Estamos pudiendo atravesar el invierno cuando hay mayor circulación de virus respiratorios con esa baja y es lo que nos permite pensar en posibles aperturas sabiendo que, si en algún momento hay un repunte de casos, obviamente vamos a volver a evaluar todo. "La campaña de vacunación nos pone en una perspectiva distinta a otros momento de las pandemia", agregó.

A continuación, la funcionaria bonaerense celebró la vacunación casa por casa que comenzó a realizar el gobierno de Axel Kicillof desde la semana pasada y aseguró que los primeros resultados son positivos. Sobre la recepción de los bonaerenses, observó: "No nos encontramos con antivacunas, sino con personas que han tenido turnos y no han podido ir, gente que no se ha registrado porque pensaba que no podía ir".

"Cuando uno se acerca con la vacuna, todos quieren vacunarse, hemos vacunado aproximadamente entre 700 y 800 personas por día", detalló. "Es poder encontrar a esas personas que, de otro modo, no tendrían acceso a las vacunas", insistió.

Hacia el final de la entrevista, Ceriani alertó sobre la variante Delta de Coronavirus que ya llegó a la Ciudad de Buenos Aires, aunque aclaró que todavía "no hay circulación comunitaria" de esta cepa en la Provincia de Buenos Aires. “La circulación comunitaria que hay en la ciudad de Buenos Aires nos hace pensar que en algún momento la provincia también la tendrá”, observó.