Coronavirus en Argentina: un estudio muestra la efectividad de las vacunas para evitar llegar a una UTI

Lo reveló la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) en su nuevo informe en las UTIs del país donde registraron que un 87% de los internados graves no estaban inmunizados.

Ante la segunda ola del COVID-19 en la Argentina y el fortalecimiento del plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales contra el virus, un relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) reveló que la mayoría de los vacunados no son internados, siendo el 87% de los pacientes con coronavirus en situación grave no inmunizados. Esto demuestra la efectividad de la vacunación, ya que las personas inoculadas, en su gran mayoría, no llegan a transitar la enfermedad de manera grave, el gran objetivo del plan.

Los datos parten de un relevamiento realizado por la SATI el viernes 28 de mayo y difundido este lunes, en base a 177 UTI de hospitales públicos y privados de todo el país, con un total de 3.781 camas.

Asimismo, la muestra de SATI detalló que solo un 12,3% de los pacientes ingresados a unidades de terapia intensiva (UTI) con un cuadro grave de COVID-19 había recibido una dosis de vacunación, mientras que en un menor porcentaje, apenas un 1,5% de los infectados contaba con las dos dosis aplicadas.

En este sentido, SATI aclaró que el estudio es "sólo una muestra" que no contempla el total de las instituciones del país y que, por tal razón, "no es prudente extraer conclusiones por encima de las estadísticas oficiales".

Ocupación de las terapias intensivas

Según el relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) más de la mitad de los hospitales públicos y privados del país tienen una ocupación superior al 90% de las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Del sondeo semanal que participaron 177 UTIs que representan un total de 3.761 camas, en el cual se observó una tasa de ocupación del 92%, siendo pacientes Covid-19 positivos el 58%. Además, la capacidad de expansión fue del 11% y el promedio de edad de los pacientes Covid-19 positivos fue de 53.

El 58% de las jurisdicciones tienen una ocupación de camas mayor al 90%, resaltó el informe, y añadió que con más del 90% se encuentran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Pampa, Salta y San Luis.

En tanto, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán tienen una ocupación "mayor al 95%", mientras que "en el resto de las provincias la ocupación de camas fue menor".

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una tasa de ocupación del 94%, (Conurbano 94% y CABA 94%) sobre el análisis de 41 UTIs -un total de 883 camas-.

La ocupación por pacientes con coronavirus en el AMBA fue del 73,5% (Conurbano 81% y CABA 66%), el uso de ventilación mecánica fue del 82% y el 63% de las Instituciones no presentó camas disponibles. El 20% de los pacientes tenían falla multiorgánica y el 15% tuvieron criterios de diálisis.

El llamado de Salud bonaerense a inscribirse al plan de vacunación

En este marco, la campaña de vacunación en la Argentina avanza y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, confirmó que entre julio y agosto van a llegar vacunas "de forma masiva" al país. "Tengo la seguridad que junio, julio y agosto van a ser meses de llegadas en forma masiva de vacunas a la Argentina", resaltó Gollan.

En declaraciones a radio Con Vos, el ministro bonaerense detalló: "En el lapso corto de este año vamos a lograr pasar a una situación similar a la que tienen los países que lograron altos índices de vacunación como países como Israel, Inglaterra y Estados Unidos".

"Las estrategias (de vacunación) se van a territorializar mucho más, van a ir pasando a los vacunatorios habituales, a los operativos casa por casa con la heladerita bajo el brazo de la enfermera", graficó el funcionario bonaerense.

En este sentido, afirmó que "las estrategias se van a ir ampliando" porque llegará un momento en donde deberán "buscar al remanente de gente que por algún motivo no se anotó", y calculó que esa siituación podría generarse "promediando el año".

Es por eso que Gollan insistió que desde la provincia de Buenos Aires están invitando "fuertemente a la inscripción" a aquellas personas que todavía no se inscribieron para recibir la vacuna contra el coronavirus, y agregó: "Todavía tenemos una inscripción relativamente baja en los grupos de 18 a 40 años".

¿Cómo tenés que hacer para vacunarte?

Para inscribirte, en tanto, al plan de vacunación nacional contra el COVID-19 debes ingresar a https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna y ahí elegir la provincia donde vivís y proceder a registrarte siguiendo los pasos que indica la página web oficial del Gobierno nacional.