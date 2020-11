La subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, dio detalles del operativo de vacunación contra el coronavirus en ese distrito, que se espera que comience en los primeros días del 2021, y confirmó que se vacunará a las personas en sus barrios de residencia y no en lugares a donde vayan de turismo. Al respecto, reveló que "la idea es vacunar a toda la población mayor de 18 años. Las vacunas aún no están probadas en niños y niñas".

En declaraciones a El Destape Radio, Ceriani indicó que "el primer grupo priorizado son 6 millones de personas". "Tenemos la expectativa de vacunar 3 millones de personas por mes", detalló y a la vez precisó que buscan "que los docentes y auxiliares estén vacunados antes de marzo para poder empezar las clases".

En ese sentido, la funcionaria destacó que "la expectativa es tener la vacuna en los primeros días de enero". Asimismo, informó que se a vacunar "en puntos exclusivos de COVID, a diferencia de las vacunas habituales, lo más probable es que sea en las escuelas". "La idea es que en ningún lugar pasen más de dos semanas sin que llegue el punto de vacunación", agregó.

Asimismo, Ceriani reveló que ya se anotaron 13 mil "vacunadores eventuales" para sumarse al operativo. Y confirmó que solo se vacunará a las personas cerca de su residencia y no en los lugares turísticos en donde pasen sus vacaciones: "A los que estén de vacaciones no se los va a vacunar en donde estén vacacionando. Para vacunarse habrá que sacar turno y se van a vacunar en donde residen, no donde estén de vacaciones. Los que estén de vacaciones van a tener que vacunarse en donde viven".