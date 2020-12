El ministerio de Salud confirmó una fuerte suba de casos de coronavirus en todo el país. En 24 horas se confirmaron 11.650 nuevos contagios de COVID-19 y ya son 1.602.163 positivos. Por otro lado, también se notificaron 151 nuevas muertes. En total, son 43 mil los decesos.

El informe del Ministerio de Salud también indicó que hay 3.345 personas internadas en las camas UTI mientras que, a nivel nacional, el porcentaje de ocupación de camas llegó al 53,2%. Por otro lado, en el Área Metropolitana el número está en 56,8%.

Los números más altos desde hace un mes aparecieron tal cual lo había vaticinado el Gobierno. En este sentido, se supieron el mismo día en el que arrancó la vacunación contra el COVID-19 en todo el país. Hasta el momento 1.420.885 son pacientes recuperados y 138.260 son casos confirmados activos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un potente mensaje contra los opositores que critican a la vacuna rusa y contra los antivacunas: "Es momento de dejarse de joder", dijo.

"En lo que yo confío es en el ANMAT. Pero no es que confío hoy. El que no confía en el ANMAT que abra el botiquín y tire todo a la basura", afirmó. Se refería al Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Se trata del organismo que aprobó la vacuna rusa. Siguió Kicillof: "Que la vacuna comunista, la vacuna soviética. No solo no saben de vacunas sino que tampoco saben de historia. Porque hay que ser muy obtuso o muy malo y muy dañino para cuestionar la vacuna por su procedencia", lanzó

Detalle por provincia (Casos diarios | casos totales)

Buenos Aires 4.417 | 675.280

Ciudad de Buenos Aires 996 | 172.186

Catamarca 16 | 2.623

Chaco 306 | 24.274

Chubut 606 | 30.938

Corrientes 216 | 11.782

Córdoba 775 | 126.154

Entre Ríos 327 | 28.583

Formosa -9 | 212

Jujuy 14 | 18.523

La Pampa 314 | 10.228

La Rioja 3 | 9.075

Mendoza 161 | 59.847

Misiones 30 | 1044

Neuquén 558 | 40.129

Río Negro 387 | 37.927

Salta 40 | 22.256

San Juan 305 | 11.355

San Luis 55 | 16.121

Santa Cruz 397 | 22.901

Santa Fe 1226 | 173.714

Santiago del Estero 75 | 17.207

Tierra del Fuego 159 | 18.961

Tucumán 276 | 70.843