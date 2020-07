Bill Gates, Nuevo Orden Mundial y fetos abortados en vacunas: las delirantes teorías detrás de los manifestantes anticuarentena

Nunca se sabe cuándo se puede atravesar la barrera de lo insólito. Y este jueves por la tarde, quienes militan en contra la cuarentena obligatoria y se concentraron en el Obelisco, volvieron a superarse. Luego del debate entre nacionalistas y libertarios, nuevos ciudadanos tomaron los micrófonos de diferentes medios para mostrarse en contra de Bill Gates, un supuesto Nuevo Orden Mundial y unas vacunas que estarían elaboradas a base de fetos abortados.

Después del violento ataque que sufrieron equipos de comunicación y periodistas que cubrieron el evento, se conocieron las entrevistas realizadas a los autoconvocados. La sopresa fue grande cuando se conocieron algunas de las bizarras respuestas de los asistentes.

"La Organización Mundial de la Salud funciona como una suerte de ministerio del Nuevo Orden Mundial", aseguró un entrevistado.

Allí fue cuando otra de las protestantes agregó de forma inesperada: "No puede ser que nos quieran instalar en Nuevo Orden Mundial, que nos quieran dar una vacuna que va a venir de Bill Gates. ¿Qué va a tener esa vacuna? Niños abortados va a tener esa vacuna. Yo a esa vacuna no me la doy".

"Hoy a la mañana el director de la OMS, ese negro atorrante hijo de mil put*s, reconoció que se equivocaron con el protocolo. Total, ¿qué importa? Se equivocaron y le dijeron al señor Bill Gates que ponga la jeta, y acá todos los idiotas inútiles tenemos que andar con barbijos. Tengo 68 años, la última vacuna me la puse a los 25 años", sostuvo otro señor enfurecido.