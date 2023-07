Crimen de Joaquín: las dudas de los padres, cómo sigue la causa y qué reveló la autopista

Los padres del adolescente se reunieron con el juez de la causa y también con el intendente de la ciudad. Buscan saber si pudo haber más partícipes en el ataque. Qué reveló la autopista.

Los padres de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado a golpes en la ciudad cordobesa de Laboulaye, se reunieron esta mañana con el juez a cargo de la investigación. Buscan interiorizarse en los avances de la causa por el crimen, cometido presuntamente por un amigo y compañero de colegio. La autopista reveló que murió de diez golpes en la cabeza.

El abogado de Martín Sperani y Mariela Flores, Raúl Frencia, explicó a la prensa tras el encuentro que el juez "quería informarles de la situación y los avances hasta el momento". Explicó que "fue una reunión informativa, nada más que eso, no tenemos ningún tipo de respuesta por el momento". Adelantó que este mediodía los padres de Joaquín se reunirán con el intendente de Laboulaye, César Abdala.

La audiencia se desarrolló antes de las 10 con el juez del área de Laboulaye, Sebastián Ignacio Moro, quien ayer dispuso el traslado del presunto homicida al Centro de Admisión y Diagnostico (CAD), que depende del Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba. En ese lugar, el chico de 14 años será sometido a estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales, según se informó oficialmente.

Los padres de la víctima buscan saber si pudo haber más partícipes en el ataque, ya que su hijo presentaba un traumatismo de cráneo y sufrió un daño encefálico por golpes en la cabeza.

Según la autopsia realizada en las últimas horas por la forense Ana Laura Peiovich en la localidad de Río Cuarto, en el sur provincial, se determinó que Joaquín murió a causa de un traumatismo de cráneo y que sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza.

Los restos de Joaquín fueron sepultados anoche ante la conmoción de los vecinos, familiares y amigos de esa localidad del sureste de la provincia de Córdoba. Durante toda la jornada se desarrolló el sepelio en un panorama de desconsuelo, que se potenció antes de ser trasladado el féretro desde la sala velatoria hasta el cementerio local.

Tras la sepultura, los vecinos se movilizaron por las calles Laboulaye encabezados por Mariela Flores, madre de Joaquín, quien pidió a los pobladores que la "acompañen", ya que necesita "saber qué pasó".

"Mi hijo fue a la escuela y me lo entregaron en un cajón. Me parece que puede haber más (involucrados) y quiero ver imágenes desde que Joaquín salió de casa, fue a la escuela y todo el recorrido", expresó. "Hoy estoy vacía, no tengo a mi hijo. Nosotros somos una familia rota. Se nos fue un eslabón", agregó conmocionada.

Qué se sabe del caso

Joaquín desapareció el pasado jueves. Cuando llegó a la escuela Ipem Nº 278 "Malvinas Argentinas", dejó la bicicleta en el patio del colegio y se retiró sin ingresar a clases. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en el que el chico camina por la vereda de la escuela acompañado por su amigo y compañero de colegio que luego confesó la autoría del crimen, según fuentes de la pesquisa.

Los padres de Joaquín se alarmaron al no tener noticias suyas después de clases -ya que según explicaron nunca les avisaron desde el colegio que su hijo no había concurrido- y radicaron una denuncia que dio origen a la búsqueda.

Finalmente, el domingo el cuerpo del adolescente fue hallado por vecinos en una vivienda abandonada ubicada a 100 metros del colegio, tras lo cual fue detenido el amigo de Joaquín, que no puede ser imputado por el crimen debido a que tiene 14 años y no es punible de acuerdo a la ley.