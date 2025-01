"La vida no vuelve a ser la misma después de eso": el desgarrador relato de una de las madres que perdió a su bebé

Julieta Guardia, la mamá de Ibrahim, reconoció a Brenda Agüero como la enfermera que estuvo en contacto con su hijo.

En la séptima jornada del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, llegó el turno de la declaración de Julieta Guardia, la mamá de Ibrahim, el bebé que murió el 23 de mayo de 2022 en el centro de salud. La mujer reveló que la exdirectora del hospital Liliana Asís, quien viene cumpliendo con prisión domiciliaria y "una partera" le dijeron que hacer una autopsia “iba a afectar su estado de ánimo como madre”.

Guardia declaró un día después de que lo hicieran Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, padres de Francisco, el primer bebé que murió en el hospital. Cáceres contó que los médicos que atendieron a su nene le dijeron que no entendían cómo llegó a tener “destrozado el corazón”.

La Cámara 7ª del Crimen abre el debate oral y público para esclarecer responsabilidades en los presuntos ataques seriales a 13 recién nacidos, entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022. De ellos, cinco fallecieron y ocho sobrevivieron. La enfermera Brenda Agüero es la principal acusada de los 11 imputados.

Agüero se encuentra detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022 y fue imputada por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado". Dos meses después, la Justicia confirmó que la detenida había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos.

Juicio por el asesinato de bebés en Córdoba: el desgarrador relato de Julieta Guardia

Julieta, madre de otros dos hijos, recordó que sus partos anteriores fueron normales y sin problemas. Ante la pregunta de sus antecedentes médicos, dijo que en su primer parto se le detectó sífilis pero que en sus últimos exámenes “estaba limpia y sana”. “Fue algo de hace 7 años atrás”, enfatizó y remarcó que su hijo nació sano, con más de 3 kilos de peso al nacer, luego de un embarazo sin problemas.

Además, dijo que recuerda haber visto “en la sala de preparto, en la de parto y en la recuperación” a la enfermera Agüero. “Recuerdo perfectamente su rostro”, aseguró. La mujer describió la horrible situación que le tocó vivir en la sala de recuperación del Hospital Neonatal: “Estábamos Ibrahim, mi mamá, Brenda Agüero y yo. En un momento ella le dice a mi mamá que baje porque en la guardia hay un menor que preguntaba por ella, mi mamá bajó y ahí le dijeron que nadie la llamó. Y en ese momento Brenda se lo llevó, dijo que para un nuevo chequeo, y yo confié en ella, no sabía que venían pasando cosas raras en el hospital, cuando vuelve me trae a mi hijo llorando”, contó.

Luego, Julieta dijo que no pudo ver dónde se lo llevó y que demoró unos 15 minutos hasta que regresó. “Mi hijo abría un solo ojo, ya no me tomaba el pecho igual”, continuó. Poco tiempo después, se fue a bañar y cuando salió, vio que el recién nacido estaba morado, no se movía y no reaccionaba. “Me sentí culpable, creí que mi hijo se ahogó con mi pecho, no sabía nada de lo que estaba sucediendo”, detalló.

La madre de Ibrahim dijo que la exdirectora del hospital le dijo que hacer una autopsia “iba a afectar su estado de ánimo como madre”.

El certificado de defunción puso como causa un paro cardiorrespiratorio. Ibrahim "tenía una cantidad terrible de insulina, imposible para una criatura. Lo reventaron con la cantidad que le pusieron, en unas horas se me fue”, contó. Durante reiteradas ocasiones, aclaró que no tuvo explicaciones después del trágico final.

Por su parte, en un tramo muy dramático, contó que tras la muerte de Ibrahim, intentó quitarse la vida tres veces “por no entender, no encontrar una salida, no saber por qué lo hicieron”. Julieta confesó su dolor: “Que te arrebaten la vida de un hijo, recién nacido, a alguien que acaba de terminar de parir… la vida no vuelve a ser la misma después de eso”.

Este el primero de los tres testimonios previstos para esta séptima audiencia del juicio. La próxima en hablar será Gloria Carabajal, abuela de Ibrahim, y la última será Tamara Hermosillo, mamá de LCH, un bebé que se descompuso, pero logró sobrevivir.