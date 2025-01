“Mi bebé fue envenenada con potasio”, dijo Yoselín Rojas, la madre de Angeline.

Luego de la conmovedora declaración de Damaris Bustamante, la mamá de Benjamín Luna, el segundo nene recién nacido que murió el 23 de abril de 2022, este lunes se inició la segunda semana del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal en Córdoba y que tendrá como protagonistas excluyentes a las madres. En este caso, fue el turno de Yoselín Rojas, madre de Angeline, una beba que nació sana, se descompensó y falleció el 6 de junio. “Mi bebé fue envenenada con potasio”, dijo la mujer entre lágrimas

La Cámara 7ª del Crimen abrió el debate oral y público para esclarecer responsabilidades en los presuntos ataques seriales a 13 recién nacidos, entre el 18 de marzo y el 6 de junio del 2022, en el Hospital Provincial Materno Neonatal. De ellos, cinco fallecieron y ocho sobrevivieron. La principal apuntada es la enfermera Brenda Agüero, acusada de asesinar a los recién nacidos, quien se encuentra detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022 y fue imputada por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado". Dos meses después, la Justicia confirmó que la detenida había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos.

Tras una intensa semana donde declararon diversos trabajadores, la exdirectora del Hospital Materno Liliana Asís, el exministro de Seguridad de Córdoba Diego Hernán Cardozo y la propia Agüero, el jurado popular tuvo la oportunidad de escuchar a la madre de Angeline, cuyo caso dio inicio a la investigación, debido a que la médica de guardia no firmó el certificado de defunción de la beba. Frente a la presencia de la enfermera acusada en la sala por su propio pedido, la mujer relató que "todo fue perfecto en el embarazo". “Me derivaron en la semana 37 para que diera a luz. Nació el 6 de junio. Bien de salud. Linda, maravillosa, su llanto me emocionó tanto”, contó.

Ante una pregunta del fiscal Sergio Ruiz Moreno, confirmó que solo Agüero, además de su pareja y ella, tuvo contacto con la beba en la sala de recuperación. La enfermera obstétrica se llevó a la pequeña de su lado sin dar ningún tipo de explicación. Nunca volvió a verla con vida. A los 15 minutos le informaron que había sufrido un paro respiratorio. Luego, dijo que, cuando la enfermera volvió sin la bebé, se puso a acomodar una mesa y la miraba de una manera extraña, que no sabía interpretar "si era con lástima u odio".

A su vez, relató que junto a su pareja, Jaime Cornelio Pérez, quisieron saber quién era la enfermera y en el hospital no le quisieron dar su nombre. “Me lo ocultaron”, reveló. En un momento desgarrador de su testimonio, Yoselín contó qué sintió al conocer el resultado de la autopsia sobre su hija: “Mi bebé ha sido envenenada con potasio, le pusieron una alta dosis de potasio. No merecía morir, no merecía morir así”. “Pido que se haga justicia por los bebés, por mi hija que no merecía morir de esta manera, no merecía ser asesinada, ni que nos mintieran, porque nos dijeron que no sabían nada, que no tenían ni idea y si sabían”, declaró.

Tras la declaración de Yoselín, los jueces definieron que Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, madre y padre de Francisco, que murió el 18 de marzo de 2022, se presenten este martes en la sala donde se desarrolla el debate contra 11 imputados. Francisco nació ese mismo día a las 11:46, por cesárea. Agüero habría trasladado al bebé al área de Recepción del Centro Obstétrico y el bebé murió por la noche, indicó el sitio cba24.

Córdoba: el insólito planteo del abogado de Brenda Agüero para seguir con el juicio

El defensor de Brenda Agüero, Gustavo Nievas, planteó que las referencias a la acusada sean respetuosas y se limiten las preguntas a los hechos que se investiguen. Mercedes Ballestrini, fiscal de Cámara, pidió que se les permita a las mamás declarar, con respeto a la ley de víctimas.

Antes del inicio del segundo día del juicio, el abogado Nievas realizó una polémica defensa y manifestó que, por ahora, la acusación contra la enfermera “es la interpretación de los hechos que hizo el Ministerio Público Fiscal, pero es apenas una acusación en términos potenciales, que podrían o no haber ocurrido los hechos de esa manera”.

En este sentido, sostuvo que Agüero es inocente porque “no hay una prueba directa” contra ella. “Hemos acreditado que nuestra hipótesis es que hubo una sepsia generalizada, porque el hospital neonatal y específicamente el centro obstétrico era una mugre”, planteó el abogado en diálogo con Radio Rivadavia.