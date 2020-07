Córdoba: Una mujer murió de frío en una plaza y shockeó a la ciudad

El caso de una mujer que murió de frío en la plaza San Martín de Córdoba –es la más emblemática de la ciudad- conmocionó a los cordobeses. Su esposo Juan le contó a los medios que “estamos en la calle desde hace cuatro años, cuando me quedé sin trabajo”, que su pareja Marcela (24) cursaba el cuarto mes de embarazo y que “la gente es solidaria, nos ayuda. Somos discriminados por el Estado. Tiene que existir un programa que te saque de la calle. Yo pedí un trabajo y todavía estoy sin trabajo. Necesitamos un plan del Gobierno”.

El hombre le dijo a El Destape que esta mañana, cerca de las 8, quiso despertar a su esposa y no reaccionaba. “Estamos acá en la plaza, pasamos la noche acá, la quise despertar y no se despertaba, no reaccionaba. Le pedí ayuda a un policía, Cuando vino la ambulancia intentaron reanimarla, se murió”. A la hora en que Juan intentó despertar a Marcela la temperatura en Córdoba era de 1°C y la sensación térmica, de -2°C.

Rápidamente, la noticia se viralizó y conmocionó a la gente, justo el día que abrían los bares. Un muchacho pidió algo caliente y le llevó a Juan. Decenas de personas que pasaban a esa hora por la calle San Jerónimo intentaban saber qué pasó y se juntaron a curiosear atraídos por los médicos y paramédicos de la ambulancia del Servicio Municipal de Emergencias 107.

Desde el área de Prensa del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia informaron a El Destape que el caso pertenecía a la órbita municipal. “A Marcela y Juan los conocemos, ellos fueron incorporados al programa de personas en situación de calle que lanzamos ni bien comenzó la cuarentena preventiva por el Coronavirus, el pasado 20 de marzo”, detalló a Liliana Montero, subsecretaria de Planificación y Gestión de la Municipalidad de Córdoba.

La funcionaria del área social agregó que “el 21 de marzo, Marcela y Juan fueron alojados en uno de los hoteles que teníamos destinados a personas en situación de calle para que puedan cumplir la cuarentena. Marcela tenía, además, algunos problemas de psicomotricidad, por lo que era seguida por el personal de salud de este programa”.

Montero detalló que “desde la Subsecretaría realizamos un censo con psicólogos y asistentes sociales y relevamos a 525 personas en situación de calle. El 85% son hombres y el 15% restante son mujeres; y a todas les dimos alojamientos en gimnasios, hoteles, hosteles y pensiones”.

Marcela y Juan, la pareja que pasó una de las noches más frías en la plaza San Martín también formó parte de este programa, y la joven estuvo bajo cuidados de la Municipalidad de Córdoba entre el 21 de marzo y el 10 de abril, fecha en que se fue del hotel donde estaba alojada y nunca más regresó. El hombre, en tanto, se quedó unos días más y luego, también se fue del hotel asignado. Desde la Municipalidad informaron que durante las tres semanas que la joven estuvo bajo su resguardo, tuvo siete egresos por propia voluntad y que algunas de esas ocasiones fue derivada al Hospital Neuropsiquiátrico, donde ya era paciente.

“No sabemos la causa efectiva de su muerte, eso lo dictaminará la autopsia. Tampoco sabemos si Marcela estaba embarazada, eso también lo confirmarán los estudios forenses. Ni bien ingresó a nuestro programa, nos dijo que estaba embarazada, se le realizó un estudio y dio negativo. Así que ahora también esperamos los resultados de la autopsia para confirmar o descartar el embarazo”, señaló Montero. La pareja tenía un hijo de tres años de edad, que vive con su abuelo materno.

La funcionaria municipal le explicó a El Destape que “nosotros no somos la Policía para obligar a la gente a volver a sus lugares de alojamiento; nuestra función es darle contención. Mientras hubo aislamiento obligatorio, las personas en situación de calle se quedaron en los lugares donde fueron alojadas. Cuando se fue liberando la cuarentena, las personas fueron saliendo, algunas nos decían que necesitaban salir a trabajar. Y este es el caso de esta pareja, Marcela dejó el hotel el 10 de abril y Juan a los pocos días”.

De los 525 hombres y mujeres que viven en la calle en la Capital cordobesa, 60 lograron restablecer sus relaciones familiares gracias al seguimiento realizado por la Municipalidad de Córdoba; otros 80 se incorporarán en los próximos días al programa de Servidores Urbanos –realizan labores menores como cuidar plazas o barrer calles y reciben una paga de $ 10 mil al mes-; y otros 25 fueron trasladados hacia sus lugares de origen en otras ciudades y provincias.