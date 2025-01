Asesinato de bebés en Córdoba: en el comienzo de la cuarta semana de juicio, se conocieron las demandas civiles millonarias

Comienza la cuarta semana de juicio para esclarecer la muerte de los cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba. En esta nueva jornada, los encargados de dar testimonio frente al Tribunal y al jurado popular son los peritos. En los días pasados, declararon 11 imputados, las madres de los recién nacidos fallecidos y las de los ocho sobrevivientes, como también el ingeniero Francisco Luperi, que fue quien descubrió el caso.

Por conocimiento u omisión, muchos de los imputados son señalados por los padres de las víctimas por su participación y movimientos tras las muertes de los bebés. Brenda Agüero es la principal acusada de los 11 imputados por los ataques. La enfermera está detenida bajo prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022.

Mientras avanza el debate, se conoció cuánto dinero reclaman los damnificados para la demanda civil que, como existe la posibilidad de que el juicio se extienda hasta junio, podría sufrir modificaciones: por el momento, el monto alcanza la cifra de los $8.543 millones. Las acciones civiles presentadas suman 20, cada una con montos variables.

“El cálculo judicial hasta el 24 de enero de 2025 surge de aplicar el interés y la tasa pasiva estipulados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al monto histórico inicial, con fecha del 23 de abril de 2022. El cómputo es estimativo y sujeto a actualizaciones al momento de la sentencia”, explica el medio Perfil.

La provincia de Córdoba enfrenta una responsabilidad solidaria junto a los otros imputados del caso, que incluyen a la enfermera Brenda Agüero, acusada de homicidio, y a exfuncionarios como el exministro de Salud, Diego Cardozo, y la exdirectora del hospital, Liliana Asís. Perfil indicó que si hay condenados, el Estado de Córdoba iniciará acciones legales contra ellos para recuperar parte del monto.

Como los reclamos están sujetos al daño moral, existen dos categorías diferenciadas: los damnificados por los bebés que murieron y los familiares de recién nacidos que sobrevivieron. También depende de quién realizó la denuncia, por lo que pujeden ser directos -padres o madres- o indirectos, como son los familiares.

Declararon los denunciantes de los asesinatos de bebés en Córdoba: “Morían niños y nadie no decía nada”

Francisco Luperi es ingeniero civil y fue quien denunció dicho 4 de julio de 2022 ante la Justicia el drama que atravesaron y siguen viviendo las diferentes familias. Este jueves, ante el tribunal, el hombre reveló que elevó el pedido judicial a partir de comentarios que le hizo su esposa, Virginia María Zamora, luego de advertir que ocurrían muertes que no tenían "explicación natural cierta”.

La presentación de Luperi es la que dio origen a la instrucción y posterior acusación por distintas responsabilidades funcionales por parte del fiscal Raúl Garzón. “Decidimos con mi mujer, que es anestesióloga del hospital, que las cosas que se comentaban sobre muertes de bebés sin explicación natural tenía que ser informada a la Justicia”, dijo el hombre, quien negó tener alguna relación con los trágicos casos.

Luego, afirmó que su esposa y "mucha gente se animó a transmitir lo que pasaba". El ingeniero se emocionó al declarar que se solidarizaba con el dolor de las madres: "Creo que forma parte de los deberes de los ciudadanos poner en conocimiento de la justicia para que se investigue lo que está ocurriendo”, señaló.

A su vez, Luperi dijo que la exdirectora del hospital Liliana Asís "conocía los hechos, pero no quería que trasciendan". “Desconocíamos si había o no una investigación policial o judicial. Alguien le había comentado que había una investigación a nivel hospitalario. Llegamos a la conclusión de que esto tenía que ponerse en conocimiento de la justicia”, contó.

Además, el hombre aclaró que su esposa no tenía información de manera directa, sino que la recibía atrasada en el tiempo y por comentarios de otros, con quienes no se veía a diario. En ese sentido, remarcó que no se enteró un día “en específico”, sino que se fueron sumando de a poco los comentarios que llevaron a fines de junio a que les preocupara lo que ocurría.