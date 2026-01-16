EN VIVO
Paro de controladores aéreos hoy: dictaron conciliación obligatoria, cuándo se reinician los vuelos

El Gobierno extendió por cinco días hábiles la conciliación obligatoria con los controladores aéreos, sin confirmar fecha de reunión. Desde ATEPSA advirtieron que podrían retomar las medidas de fuerza "en caso de que siga la intransigencia" de las autoridades.

16 de enero, 2026 | 16.46

Tras la conciliación obligatoria que dictó el gobierno de Javier Milei a partir del conflicto que involucra a los controladores aéreos, por el que hubo un anuncio de paro justo en los días previos a Fin de Año, la Secretaría de Trabajo decidió prolongar por cinco días hábiles más el período de negociacionessin fecha confirmada para próxima reunión con el sector.

Desde el sindicato de controladores aéreos (ATEPSA) advirtieron en un comunicado que podrían repetirse medidas de fuerza "si esta actitud persiste y si no hay respuestas concretas a los reclamos".

Noticia en desarrollo...

 

