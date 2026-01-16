Paro de controladores aéreos hoy: dictaron conciliación obligatoria, cuándo se reinician los vuelos

Tras la conciliación obligatoria que dictó el gobierno de Javier Milei a partir del conflicto que involucra a los controladores aéreos, por el que hubo un anuncio de paro justo en los días previos a Fin de Año, la Secretaría de Trabajo decidió prolongar por cinco días hábiles más el período de negociaciones, sin fecha confirmada para próxima reunión con el sector.

Desde el sindicato de controladores aéreos (ATEPSA) advirtieron en un comunicado que podrían repetirse medidas de fuerza "si esta actitud persiste y si no hay respuestas concretas a los reclamos".

Noticia en desarrollo...