Video: un joven prendió fuego su moto para que no se la llevara la Policía

Le quisieron sacar la moto por no tener los papales al día y decidió prenderla fuego para que no se la llevaran.

Un hecho insólito ocurrió en una avenida de la Ciudad de Buenos Aires. Un joven decidió prender fuego su moto para evitar que sea secuestrada por la Policía debido a que tenía vencida la cédula de la misma y que fue detenida en un control de tránsito del barrio porteño de Villa Lugano.

El episodio se registró alrededor de las 20:00 el martes pasado en el cruce de la avenida Coronel Roca y la calle Lisandro de la Torre, en el mencionado barrio porteño.





En esa intersección, personal del control de tránsito del Gobierno de la Ciudad le pidió que detuviera su marcha para revisar su documentación y al advertir que no tenía los papeles al día, los efectivos le dijeron que iban a proceder al secuestro de la moto.



Ante esta situación, el joven les dijo a los agentes que, antes de que le secuestren el vehículo, él iba a incendiarlo, tras lo cual desprendió la manguera de nafta del tanque, hizo chispa con un encendedor y prendió fuego la moto. De inmediato los uniformados del control de tránsito dieron aviso a la Comisaría Vecinal 8 C y a los Bomberos de la Ciudad del Cuartel 10 de Lugano que acudieron rápidamente al lugar para apagar el incendio.





Una de las agentes que estuvo en el lugar, Vanesa, indicó en diálogo con el canal de noticias TN: "Tenía la cédula vencida, pero no se podía ver bien la edad. No nos decía a qué se dedicaba, solo nos decía que no el podíamos retener la moto y que la iba a prender fuego". "Una vez que nos disponíamos a devolverle la documentación, volvió a amenazarnos que iba a incendiar la moto. Intentamos calmarlo y le dijimos que eso podía agravar su situación", expresó.



Asimismo añadió: "Empezamos a fijarnos por la gente que estaba haciendo deportes y las personas que circulaban por el lugar. Por suerte vinieron rapidísimo los bomberos y pudieron controlar la situación".