Largas filas en Constitución para comprar pasajes de tren a la Costa

Estaba previsto que los pasajes salieran a la venta a partir de las 6 de este sábado, pero la caída del sistema generó demoras. Los pasajes tienen un valor de $1.840 a Mar del Plata y de $1.590 a Pinamar.

Al menos dos cuadras de pasajeros esperaban en la mañana de este sábado en los alrededores de la estación Constitución para comprar sus pasajes de tren para viajar a la Costa Atlántica. La fila arrancaba en el hall central de la estación y se extendía por la calle Brasil, doblaba en Hornos y continuaba por los accesos laterales.



Estaba previsto que los pasajes salieran a la venta a partir de las 6 de la mañana de este sábado, pero la caída del sistema hizo que todo se demorara y generara malestar en las personas que esperaban, algunas hace más de dos días.



Además, la página web de trenes argentinos se encuentra totalmente colapsada y se hace imposible conseguir los pasajes de esa manera. "Sistema no disponible. Por favor volvé a intentar nuevamente más tarde", se puede leer en la página de la empresa. En la estación Constitución se habían habilitado 24 boleterías para la venta.



"Estoy desde ayer a las 8. Hay gente que está desde antes de ayer. No se mueve. Es impresionante la gente. En micro no se puede viajar porque son carísimos. Es una vergüenza y una falta de respeto a los que estuvimos esperando toda la noche. Por favor, que abran las ventanillas”, dijo una mujer en declaraciones al canal de noticias TN.



Trenes Argentinos, que puso a la venta 435.000 pasajes para viajar a Mar del Plata y otros 51.000 para el tramo que va desde General Guido a Divisadero de Pinamar, informó que hay otros 17 puntos de venta en distintas estaciones del AMBA, como por ejemplo en las localidades de Temperley, Alejandro Korn y La Plata, entre otras.

También se informó que a partir del 19 de diciembre serán tres los servicios diarios a Mar del Plata y los refuerzos se harán los viernes y los fines de semana. El valor de un pasaje de tren a Mar del Plata es $1.840 y a Pinamar $1.590.



A diferencia de años anteriores, Trenes Argentinos incorporó ahora la confirmación del viaje. Así, a partir del 1º de diciembre los y las pasajeras deberán confirmar sus viajes en trenes de larga distancia entre las 72 y 24 horas antes a la salida, caso contrario, el pasaje volverá a estar a la venta.

La confirmación se puede hacer por la página web o también llamando al número de Trenes Argentinos: 0800 222 8736, con el número de reserva y el DNI.