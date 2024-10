Es muy barato y no falla: el truco casero para limpiar el horno con dos ingredientes de cocina.

Limpiar el horno con ingredientes caseros puede ser todo un desafío, pero afortunadamente, existe un truco para alcanzar este objetivo con ingredientes que muchas personas tienen en sus cocinas. Al contrario de lo que la gente pueda intuir, estos ingredientes no son ni bicarbonato de sodio ni limón.

Limpiar el horno no es sencillo, ya que con el correr de las comidas que se van cocinando, la grasa se acumula y se forma una película cada vez más resistente. Si bien el bicarbonato de sodio y el limón son muy utilizados para limpiar superficies de cocinas y baños, en este caso no son los ingredientes ideales para hacerlo.

Cómo limpiar el horno con ingredientes caseros

Se trata del vinagre blanco y la sal, dos ingredientes presentes en la cocina de casi todos los argentinos. Si bien se usan mayormente para cocinar comidas como ensaladas, sus propiedades los convierten en aliados fundamentales para la limpieza profunda, en especial cuando se trata de grasas.

El vinagre, como es extremadamente ácido, es un excelente desengrasante. Sirve tanto para eliminar manchas de grasa adheridas desde hace tiempo como manchas nuevas, mientras que la sal facilita su remoción. En combinación, estos dos ingredientes de cocina son increíblemente efectivos para dejar el horno de la cocina como nuevo.

Pasos a seguir

Apagar el horno. Agarrar un bol y mezclar vinagre blanco y sal en partes iguales. Revolver hasta formar una pasta. Con la ayuda de una esponja o trapo, aplicar esta mezcla en las zonas más sucias del horno, hasta cubrirlo en su totalidad. Lo ideal es dejarlo actuar durante media hora, para que toda la grasa salga fácilmente. Frotar con una esponja hasta que se eliminen todos los residuos. Pasarle un paño húmedo para quitar excedente. Con un trapo seco, quitar lo que sobre de líquido. ¡Listo!

Cómo sacar el olor a frito de la cocina rápido y fácil

Sacar el olor a frito de la cocina puede ser todo un desafío, pero afortunadamente, existe un truco para quitar el olor a fritura de la cocina en muy poco tiempo. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no se necesita gastar grandes cantidades de dinero para eliminar este olor, sino que se puede hacer con un truco muy sencillo.

El olor a frito puede resultar muy molesto, ya que el aroma del aceite caliente es muy concentrado e invade todos los ambientes de la casa. Por esta razón, siempre que se cocina algo frito se recomienda abrir una ventana, encender el extractor y cerrar las puertas de las habitaciones. Además, hay un tip extra que podés implementar para eliminar el olor rápidamente.

La influencer Soledad Ramos, quien se encuentra en Instagram como @datazodatazo y comparte a diario diferentes trucos para el día a día, compartió su mejor secreto para eliminar el olor a fritura: llenar un frasco de vidrio con limpiador de piso. "Te hiciste una milanga, la casa te quedó llena de olor. Vas a agarrar un frasquito de vidrio, el que tengas, no importa. Limpiador de piso, el que uses, no importa la marca, vas a poner en el frasquito y lo vas a dejar en el ambiente", comenzó diciendo en el clip, que se viralizó al instante.

Si bien ella utilizó un pote de vidrio de yogur vacío, aclaró que se puede usar cualquiera. En el video, se puede ver cómo lo llena lentamente con el líquido, para después colocarlo en el ambiente de la cocina (por ejemplo, arriba de la mesada). Al cabo de un rato, el olor a fritura debería irse por completo. "Esto, después de un rato, saca todo el olor a comida", aseguró.