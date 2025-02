Como nuevas: cómo blanquear y sacar las bacterias de tu almohada con un simple truco.

Las almohadas están llenas de bacterias y suciedad que se acumula durante las noches cuando dormirmos. Este elemento es fundamental para obtener un buen descanso, brindar soporte para la cabeza y las cervicales y facilitar el descanso óptimo. Sin embargo, muchas personas no tienen en cuenta la importancia de limpiarlas. Afortunadamente, existe un truco muy sencillo para hacerlo.

Blanquear las almohadas puede ser todo un desafío, pero hacerlo es fundamental. No solamente por una cuestión estética, sino también para deshacerse de las bacterias y microorganismos que quedan pegados a ella debido a la sudoración y la salivación nocturna. Aunque pueda parecer un detalle irrelevante, mejorar la higiene de las almohadas es importante para tener una buena salud, además de mejorar la piel, ya que nuestro rostro se apoya en ellas durante horas.

Cómo limpiar las almohadas, dejarlas blancas y eliminar las bacterias

No hace falta que metas la almohada en el lavarropas: existe otro truco mucho más sencillo. David Smith, de Down and Feather, experto en limpieza de ropa de cama, compartió su truco para eliminar estas manchas en 10 minutos.

Ingredientes

Peróxido de hidrógeno.

Agua.

Un recipiente.

El paso a paso

Mezclar partes iguales de peróxido de hidrógeno y agua en un recipiente.

Aplicar la solución directamente sobre las manchas amarillas.

Dejar actuar la mezcla de 10 a 15 minutos.

Enjuagar con agua limpia y dejar secar completamente.

¡Listo! Además, podés dejarlas secar al sol para potenciar aún más este resultado.

Cómo es el truco que inventó un arquitecto para potenciar el ventilador

Un arquitecto inventó un novedoso truco para refrescarse en el verano, sin necesidad de usar un aire acondicionado. Es sabido que los aires acondicionados, además de que no todos pueden acceder a ellos, consumen una gran cantidad de luz. Por esta razón, se viralizó esta técnica para sacarle provecho al máximo al ventilador.

Encontrar alternativas al aire acondicionado para mantener la casa fresca en plena crisis económica puede ser todo un desafío. Si bien los ventiladores pueden ser suficiente en hogares frescos, lo cierto es que no es así en casas o departamentos que retienen demasiado calor. En estos casos, implementar este truco puede ser una excelente opción.

El arquitecto y tiktoker Leonardo Rogel compartió un método muy simple para sacarle el máximo provecho al ventilador. Para esto, solo se debe humedecer una toalla y colocarla detrás del ventilador, para que el aire circule de manera más eficiente. Debe colocarse detrás de las aspas, para que el aire refresque apropiadamente.

"El tema con los ventiladores es que solo avientan aire, por lo que necesitamos bajar la temperatura del aire. El primer consejo sería humidificarlo. Acá tienes dos opciones: la primera es que antes de dormir, rocíes tu cuarto con un poco de agua. La otra es que tomes una toalla, la mojes, y busques la manera de ponerla detrás del ventilador", comenzó diciendo el usuario @leonardo_rogel_.

En este sentido, explicó que con este truco, "el agua, al evaporarse, enfriará el aire alrededor de la toalla, aire que será succionado por el ventilador y empujado hacia ti". Por otro lado, también recomendó colocar el ventilador cerca de la ventana abierta, para que el aire caliente salga del cuarto mientras el ventilador hace lo suyo, empujando el aire fresco hacia el interior.