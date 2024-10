Cómo eliminar cucarachas de casa rápido: esta planta natural aleja a todos los insectos.

Eliminar las cucarachas de casa puede ser todo un desafío. Los insectos, como las cucarachas o las hormigas, suelen ser muy frecuentes en las cocinas de casas y departamentos. Al contrario de lo que se cree, no es necesario gastar grandes cantidades de dinero en productos caros para eliminar las plagas y el problema se puede tratar con una planta natural.

Las plantas naturales son usadas históricamente para diferentes cosas, desde temas vinculados a la salud, hasta en gastronomía. Incluso, son muy eficaces para ahuyentar insectos, como cucarachas, ya que algunas tienen propiedades específicas y olores que les resultan repulsivas. Hay una en particular que resulta especialmente útil para eliminar cucarachas.

Cuál es la planta natural que aleja a las cucarachas

Se trata del laurel, planta reconocida por su versatilidad y sus múltiples beneficios. Este hoja es muy usada en la cocina (por ejemplo, para cocinar tuco, guisos o carnes), debido a su aroma y al sabor que les deja a las comidas. Además de esto, es ideal para alejar a las cucarachas, ya que no soportan su aroma debido a su alto contenido en compuestos como eucaliptol y cineol.

Para alejar por completo a las cucarachas de tu cocina, se recomienda que coloques unas hojas de laurel en los sitios donde más estén estos insectos. Puede ser en la mesada, en el suelo o donde vos prefieras. Si el problema es en el baño, también podés poner hojas de laurel allí. Además, el laurel es muy económico y fácil de conseguir en cualquier dietética.

Qué hacer si tengo cucarachas blancas en casa

Las cucarachas blancas, una variedad de insecto ortóptero que merece especial atención, representan una preocupación para los hogares debido a su rápida reproducción. Aunque inicialmente son de color blanco, estas ninfas cambian su tonalidad al salir del huevo para convertirse en la conocida cucaracha marrón. Este proceso de maduración ocurre en un lapso corto de 10 a 12 horas, lo que requiere una pronta acción por parte de los residentes.

La presencia de estos ejemplares jóvenes alerta sobre la posibilidad de una infestación, ya que al estar cerca de la etapa adulta, la reproducción se acelera, convirtiéndose rápidamente en una plaga. Por ello, era fundamental actuar con prontitud ante la detección de una cucaracha blanca, ya que su eliminación se volvía más complicada si se permitía su proliferación.

Diversos métodos podían emplearse para combatir esta plaga, entre ellos el mantenimiento de la limpieza en el hogar. Asimismo, se ha señalado que el agua hirviendo resultó efectiva para exterminar los huevos de cucaracha antes de que eclosionaran, evitando así la aparición de nuevas ninfas. Además, la aplicación de amoníaco gaseoso, reconocido por su penetrante olor, y el uso estratégico de hojas de laurel en áreas frecuentadas por estos insectos, podían contribuir a su control.

Existen también productos comerciales en el mercado diseñados específicamente para la eliminación de cucarachas, los cuales pueden ser de utilidad si se siguen cuidadosamente las instrucciones de uso. No obstante, si las medidas preventivas y de control casero no resultaron efectivas, se recomienda solicitar la asistencia de un experto en plagas para abordar el problema de manera profesional y garantizar su erradicación completa.

Cómo combatir las hormigas en casa

Sin duda alguna, tener una colonia de hormigas viviendo en tu casa no es nada agradable, y por eso te sugerimos seguir las siguientes recomendaciones para poder eliminarlas.

El primer paso es eliminar a las hormigas que veas en tu hogar. Para lograrlo deberás utilizar un insecticida especializado.

Con la ayuda de cebos vas a poder deshacerte de la presencia de estos insectos que están escondidos.

Los especialistas recomiendan que estas trampas se coloquen en áreas en las cuales no hayas usado el insecticida y esto se debe a que las hormigas que se trasladan por estos sectores pueden morir antes de regresar a la colonia. Es importante que no rocíes los cebos porque es posible que estos insectos no se coman el cebo.