Chau al olor a frito de la cocina: el truco viral para eliminarlo rápido y fácil.

Sacar el olor a frito de la cocina puede ser todo un desafío, pero afortunadamente, existe un truco para quitar el olor a fritura de la cocina en muy poco tiempo. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no se necesita gastar grandes cantidades de dinero para eliminar este olor, sino que se puede hacer con un truco muy sencillo.

El olor a frito puede resultar muy molesto, ya que el aroma del aceite caliente es muy concentrado e invade todos los ambientes de la casa. Por esta razón, siempre que se cocina algo frito se recomienda abrir una ventana, encender el extractor y cerrar las puertas de las habitaciones. Además, hay un tip extra que podés implementar para eliminar el olor rápidamente.

Cómo sacar el olor a frito de la cocina rápido y fácil

La influencer Soledad Ramos, quien se encuentra en Instagram como @datazodatazo y comparte a diario diferentes trucos para el día a día, compartió su mejor secreto para eliminar el olor a fritura: llenar un frasco de vidrio con limpiador de piso. "Te hiciste una milanga, la casa te quedó llena de olor. Vas a agarrar un frasquito de vidrio, el que tengas, no importa. Limpiador de piso, el que uses, no importa la marca, vas a poner en el frasquito y lo vas a dejar en el ambiente", comenzó diciendo en el clip, que se viralizó al instante.

Si bien ella utilizó un pote de vidrio de yogur vacío, aclaró que se puede usar cualquiera. En el video, se puede ver cómo lo llena lentamente con el líquido, para después colocarlo en el ambiente de la cocina (por ejemplo, arriba de la mesada). Al cabo de un rato, el olor a fritura debería irse por completo. "Esto, después de un rato, saca todo el olor a comida", aseguró.

Cómo eliminar el olor a basura rápido: el truco viral

Por otra parte, la usuaria @atentamentevictoria de la famosa red social TikTok sorprendió a miles de personas al revelar un ingenioso truco para eliminar el mal olor de los tachos de basura. Este sencillo método, que solo requiere dos ingredientes fáciles de conseguir en cualquier supermercado o tienda de artículos de limpieza, captó la atención por su eficacia y facilidad de aplicación.

Para llevar a cabo este truco, se necesitan dos elementos simples: algodón y un aromatizante de ambiente. La simplicidad es una de las características principales de este truco de TikTok, ya que es extremadamente fácil de realizar y no requiere pasos complicados. Según @atentamentevictoria, para neutralizar el mal olor de un tacho de basura lleno de residuos, simplemente se deben seguir los siguientes pasos:

Dividir el algodón en pequeñas bolas. La cantidad puede variar según tu preferencia, pudiendo ser 3, 4, 5 o incluso 6. Colocar tu esencia favorita en las bolas de algodón, asegurándote de que queden bien mojadas con el producto. Es recomendable utilizar entre 10 y 20 gotitas. Dejar las bolas de algodón en el fondo del tacho de basura y entre medio de los residuos. ¡Listo!

La publicación de @atentamentevictoria en TikTok generó un gran impacto en las redes sociales y maravilló a la audiencia por la efectividad de esta solución para un problema cotidiano. Miles de usuarios comenzaron a probar este truco y compartieron sus experiencias positivas en los comentarios.