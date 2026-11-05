Qué comida argentina comerá el papa León XIV en su visita a Córdoba, Argentina: el menú completo

La visita del papa León XIV a Córdoba tendrá un sabor bien argentino. El Pontífice disfrutará de un almuerzo especialmente diseñado para mostrar algunos de los productos más representativos de la gastronomía nacional, con ingredientes de distintas regiones del país y un protagonismo especial para las economías regionales cordobesas. Carne argentina, hongos de pino de Calamuchita, trucha patagónica, quesillos artesanales y dulce de leche serán algunas de las estrellas de la mesa papal.

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La comida se realizará el martes 10 de noviembre en el Arzobispado de Córdoba, después del mensaje que el Santo Padre ofrecerá desde uno de los balcones del edificio. Será un encuentro íntimo, reservado para León XIV y un grupo reducido de cuatro o cinco acompañantes.

El menú completo que comerá el papa León XIV en Córdoba

La propuesta combinará preparaciones de cocina internacional con productos regionales. Estos son los principales alimentos y bebidas previstos para el almuerzo:

Carne argentina: será una de las protagonistas de la comida, con cortes vacunos nacionales reconocidos por su calidad y sabor. La propuesta contempla un lomo argentino.

será una de las protagonistas de la comida, con cortes vacunos nacionales reconocidos por su calidad y sabor. La propuesta contempla un lomo argentino. Hongos de pino de Calamuchita: este producto característico de las sierras cordobesas acompañará la preparación de carne, en una combinación que busca destacar los sabores regionales.

este producto característico de las sierras cordobesas acompañará la preparación de carne, en una combinación que busca destacar los sabores regionales. Milhojas de papa y espárragos: serán parte de la guarnición que acompañará el plato principal.

serán parte de la guarnición que acompañará el plato principal. Trucha patagónica: otro de los productos seleccionados para representar la gastronomía de distintas regiones del país, acompañada por hojas verdes, membrillo y semillas de girasol tostadas.

otro de los productos seleccionados para representar la gastronomía de distintas regiones del país, acompañada por hojas verdes, membrillo y semillas de girasol tostadas. Quesillos artesanales de Totoral: elaborados especialmente para la ocasión, aportarán otro de los sabores tradicionales de Córdoba.

elaborados especialmente para la ocasión, aportarán otro de los sabores tradicionales de Córdoba. Humita: una preparación típica de la cocina argentina y del norte del país que también formará parte de la propuesta.

una preparación típica de la cocina argentina y del norte del país que también formará parte de la propuesta. Dulce de leche: será el gran protagonista del momento dulce, con un volcán de dulce de leche como postre.

será el gran protagonista del momento dulce, con un volcán de dulce de leche como postre. Bebidas: habrá agua, vino y jugo de naranja recién exprimido, una de las bebidas preferidas del Pontífice.

La selección busca ofrecer una experiencia gastronómica que combine productos argentinos con una presentación de estilo internacional.

El gesto de los productores cordobeses para recibir al Papa

Uno de los aspectos más particulares de los preparativos es la participación de pequeños productores y emprendimientos locales. La organización destacó la predisposición de comerciantes que quisieron colaborar con alimentos para la recepción.

La llegada del sumo Pontífice revoluciona Córdoba.

Entre las historias que trascendieron se encuentra la de un productor que trasladó leche desde La Puerta hasta Totoral para que una elaboradora pudiera preparar los quesillos artesanales destinados al almuerzo. También participará una panadería de Malagueño, que se comprometió a elaborar pan fresco y entregarlo a las cuatro de la madrugada para garantizar su calidad.

Cómo será la mesa del Papa en Córdoba

A pesar de la importancia de la visita, la organización eligió una presentación sencilla y austera, siguiendo el criterio del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi. La mesa tendrá vajilla blanca, detalles plateados, cubiertos tradicionales y arreglos florales discretos. Mientras León XIV compartirá el almuerzo con un grupo reducido, los cardenales tendrán un comedor contiguo y el resto de la comitiva dispondrá de un servicio de buffet.

De esta manera, la visita papal también será una oportunidad para mostrar la riqueza gastronómica argentina. A través de sus carnes, quesos, hongos y dulces, Córdoba buscará recibir al Pontífice con una mesa que represente los sabores y el trabajo de los productores de todo el país.