Llegó el fin del histórico recorrido de una famosa línea de colectivos del AMBA.

Después de años de idas y vueltas, la Línea 60 aplicó finalmente un cambio largamente autorizado pero resistido por parte de los vecinos del norte del conurbano. Desde el 26 de diciembre, los servicios que partían desde Constitución hacia Rincón de Milberg dejaron de llegar hasta Tigre Alto y ahora finalizan su recorrido en San Isidro, en cumplimiento de la Resolución 152/2019 del Ministerio de Transporte de la Nación. La medida fue informada por la empresa MONSA a través de carteles colocados en las unidades, con un mensaje claro: el histórico “Constitución-Tigre” ya es pasado.

El recorte no significa que la 60 desaparezca de la zona, pero sí modifica una referencia clave para miles de pasajeros. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que el ramal hacia Tigre que circula por el Bajo seguirá vigente, aunque con una diferencia sustancial ya que tendrá como cabecera Barrancas de Belgrano. Para quienes se mueven por la zona del Alto, seguirá disponible el ramal hacia Maschwitz y Escobar por Ruta 27, donde además operan líneas provinciales como la 203 y la 365.

La línea 60 cambió su clásica terminal de Tigre por otra localidad.

Cómo será el nuevo recorrido de la línea 60

El nuevo trazado, autorizado hace más de cuatro años en el marco de la reestructuración total del servicio, ya figuraba entre los recorridos habilitados por Nación desde octubre de 2019. Allí se establece que la 60 llegará hasta el Puerto de San Isidro, donde compartirá terminal con la Línea 168. Sin embargo, su implementación había quedado en suspenso en medio de una fuerte resistencia local.

La Municipalidad de San Isidro, durante la gestión de Gustavo Posse, se opuso en su momento asegurando que la presencia de la 60 afectaría la calidad de vida en la zona y comprometería un espacio verde estratégico destinado al parque público. Los cuestionamientos chocaron con un dato concreto: la 168 ya utilizaba ese sector como cabecera desde antes de la autorización de 2019, sin que eso modificara el uso del predio.

Cuatro años más tarde, lo pendiente se hizo efectivo. El emblemático cartel “Tigre” dejó de figurar en las unidades que parten desde el sur porteño, marcando el cierre de un recorrido que durante décadas conectó el Corredor Norte con Constitución.