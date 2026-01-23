Ciudad de Buenos Aires de norte a sur: cuál es la línea de colectivos que sumó un nuevo ramal.

La línea 42 de colectivos incorporó un nuevo ramal que recorrerá la Ciudad de Buenos Aires de norte a sur, sumando una alternativa clave para mejorar la conectividad entre distintos barrios porteños.

Se trata del ramal C, que comenzará a funcionar todos los días en el horario de 5.30 a 22 horas, ampliando la cobertura del transporte público en franjas horarias de alta demanda.

En cuanto a su trazado, la cabecera sur fue establecida en la intersección de avenida Amancio Alcorta y Oscar Natalio Bonavena, en el barrio Espora de Nueva Pompeya, una zona históricamente postergada en materia de conexiones directas con el norte de la Ciudad.

Por su parte, la cabecera norte se ubicará en Núñez, más precisamente en el Parque de los Niños, un punto estratégico emplazado en el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, muy concurrido durante los fines de semana y feriados.

La línea 42 suma un nuevo ramal.

La puesta en marcha de este nuevo ramal responde a la necesidad de optimizar los traslados transversales dentro de la Ciudad, evitando combinaciones innecesarias y reduciendo los tiempos de viaje. De esta manera, el ramal C de la línea 42 se perfila como una opción especialmente útil para trabajadores, estudiantes y vecinos que se desplazan a diario entre zonas alejadas entre sí.

Qué barrios atravesará el ramal C de la línea 42

El ramal C de la línea 42 atravesará los barrios de Parque Chacabuco, Caballito, Villa Crespo, Palermo, Chacarita y Belgrano, consolidando un corredor que conecta áreas residenciales con polos comerciales, gastronómicos y de oficinas. Gracias a este recorrido, los usuarios podrán acceder de forma directa a algunas de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires, sin necesidad de realizar largas combinaciones con otras líneas de colectivos o medios de transporte.

Además, el nuevo ramal permitirá una mejor integración con otras líneas de colectivos y con distintos puntos de conexión clave, lo que contribuirá a descomprimir recorridos saturados y a mejorar la experiencia de viaje en el transporte público porteño. Esta incorporación se suma a las ya hechas por las líneas 114, 34 y 166, que en los últimos años desarrollaron nuevos ramales para profundizar las conexiones entre diferentes puntos de la ciudad.