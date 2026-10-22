Colectivos: volvió a circular una de las líneas clave para el sur del Conurbano

La línea 277 de colectivos retomó su recorrido original en el sur del Conurbano bonaerense y volvió a conectar la zona de 4 Ases, en Esteban Echeverría, con la estación de Lanús. El servicio atraviesa distintos puntos de Lomas de Zamora, entre ellos la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), el Parque de Lomas y el Cementerio municipal, antes de continuar hacia Remedios de Escalada y llegar a su destino final.

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¿Cómo es el recorrido de la línea 277?

El colectivo parte desde Camino de Cintura, entre Arbel y Los Andes, en la zona conocida como 4 Ases. Desde allí, pasa por el Cruce de Lomas de Zamora y continúa hasta la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el Colegio San Bonifacio.

Luego, el recorrido sigue por el Parque de Lomas y Camino Negro hasta llegar a los Tribunales de Lomas de Zamora. Después, las unidades toman la calle Rodríguez y pasan por el Cementerio de Lomas antes de continuar por Uriarte.

En el tramo final, el servicio llega a la estación de Remedios de Escalada y termina en la estación ferroviaria de Lanús, donde los pasajeros pueden combinar con otros medios de transporte.

Recorridos de la línea 277

Recorrido Troncal - La Saladita - Avellaneda - Lanus - Universidad de Lomas de Zamora