Colectivos: volvió a circular una de las líneas clave para el sur del Conurbano

La línea 277 de colectivos retomó su recorrido original en el sur del Conurbano bonaerense y volvió a conectar la zona de 4 Ases, en Esteban Echeverría, con la estación de Lanús. El servicio atraviesa distintos puntos de Lomas de Zamora, entre ellos la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), el Parque de Lomas y el Cementerio municipal, antes de continuar hacia Remedios de Escalada y llegar a su destino final.
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¿Cómo es el recorrido de la línea 277?
El colectivo parte desde Camino de Cintura, entre Arbel y Los Andes, en la zona conocida como 4 Ases. Desde allí, pasa por el Cruce de Lomas de Zamora y continúa hasta la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el Colegio San Bonifacio.
Luego, el recorrido sigue por el Parque de Lomas y Camino Negro hasta llegar a los Tribunales de Lomas de Zamora. Después, las unidades toman la calle Rodríguez y pasan por el Cementerio de Lomas antes de continuar por Uriarte.
En el tramo final, el servicio llega a la estación de Remedios de Escalada y termina en la estación ferroviaria de Lanús, donde los pasajeros pueden combinar con otros medios de transporte.
Recorridos de la línea 277
Recorrido Troncal - La Saladita - Avellaneda - Lanus - Universidad de Lomas de Zamora
- Ida a Universidad de Lomas de Zamora: Desde Mercado Frutihorticola por Nicaragua, Calle Interna Supermercado Walmart, Nicaragua, Estado de Israel, Nueva York, Sarandí, Morse, Agrelo, Génova, Rivera Indarte, Edison, Cabo Chioffi, H. Cortés, Debenedetti, Coronel Suarez, Avenida Coronel Roca, 25 de Mayo, Avenida Mitre, J. I. Rucci, Levalle, Estévez, Avenida Hipólito Yrigoyen, Presb. P. F. Uriarte, Boulevard Talleres, General Hornos, General Martin Rodríguez, Camino Presidente Juan Domingo Perón, Avenida Juan XXIII, Oslo, Meléndez Valdez, Oporto, Siritto, Jorge, Madrid, Avenida Juan XXIII hasta Camino de Cintura (Ruta Provincial Nº 4).
- Regreso a Mercado Frutihorticola: Desde Avenida Juan XXIII y Camino de Cintura (Ruta Provincial Nº 4) por Avenida Juan XXIII, Madrid, Jorge, Siritto, Camino Presidente Juan Domingo Perón, General Martin Rodríguez, F. Ameghino, G. Mistral, Boulevard Talleres, General Hornos, Presb. P. F. Uriarte, Avenida Hipólito Yrigoyen, Colón, Maipú, J. B. Palaa, Mariano Acosta, Montes de Oca, E. Zeballos, French, Avenida General Roca, Olavarría, Nicolás Avellaneda, General Argañarás, Doctor H. Sande, Ricardo Gutiérrez, H. Cortés, Cabo Chioffi, Edison, Rivera Indarte, Génova, Agrelo, Morse, La Blanqueada, Nicaragua hasta Mercado Frutihorticola.