Calor extremo en el AMBA, ¿Cuándo llega el alivio?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita este lunes una nueva jornada de calor extremo. Si bien no se concretó la temida ola de calor, persiste la alerta amarilla y naranja por temperaturas de elevada intensidad.

Conforme al último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona sur del Gran Buenos Aires presentará condiciones muy peligrosas en materia térmica, especialmente para los grupos de riesgo. El mismo escenario se replicará en partidos del este y sur bonaerense, y departamentos de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Río Negro.

Pronóstico AMBA: ¿Cómo estará el clima en la última semana de enero y qué día llegará el alivio?

En el inicio de la última semana de enero, la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejia de Meteored anticipó que el factor que volverá a jugar un rol clave será la alta humedad presente en la atmósfera, instancia que incrementará notablemente la sensación térmica, haciendo que el ambiente se perciba mucho más sofocante de lo que indican los valores medidos por los termómetros.

"Este escenario complicará especialmente el descanso nocturno, sobre todo para quienes no cuentan con la posibilidad de refrigerar los ambientes de manera forzada, un aspecto que suele potenciar el impacto del calor sobre la salud", amplió la especialista.

El SMN prevé para el martes un tenue alivio en las máximas: el mercurio tocará los 34° C y chances mínimas de chaparrones vespertinos. El viento soplará del sector este.

El miércoles 28, mitad de semana, se mantendrá el techo de 31° C, mientras que el jueves 29 se avanzará hacia un nuevo impulso del calor dejando una máxima de 32° C.

¿Cómo estarán las condiciones climáticas el último fin de semana de enero 2026?

Sin chances de lluvias, el AMBA registrará el viernes 30 de enero una temperatura mínima de 23° C, en tanto que la máxima trepará hasta los 31° C. El viento soplará del sector este. Para el sábado 31, el SMN prevé los mismos valores, aunque una mayor avanzada de las nubes.

El domingo 1 de febrero las condiciones serán un tanto más agradables: la mínima se estacionará en 22° C. El mercurio tocará los 29° C.