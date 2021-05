Un docente de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un contundente descargo contra Larreta y Acuña tras la muerte de una vicedirectora por coronavirus.

En medio de la segunda ola de coronavirus, el Gobierno de la Ciudad insiste con mantener las clases presenciales, ahora con el fallo de la Corte Suprema a su favor. Esta mañana se confirmó una nueva muerte por coronavirus en el ámbito educativo. Se trata de la directora de la escuela Nº 24 del D.E 11, Silvina Flores, quien falleció este jueves por la noche a sus 53 años.

Hoy se realizó un "aplausazo" en la puerta del colegio para exigir que desde el Gobierno porteño den marcha atrás con su idea de mantener las clases presenciales, teniendo en cuenta que los casos de coronavirus siguen siendo elevados. En las últimas 24 horas, se registraron más de 24 mil casos de COVID-19 y el país ya pasó las 66 mil muertes. Al menos ocho docentes y auxiliares fallecieron a causa del coronavirus durante el mes de abril y principios de mayo.

El 20 de abril, en el blog del colegio se publicó una carta a la comunidad educativa avisando que la directora había contraído coronavirus y todo el equipo de conducción debía aislarse. “Estamos atravesando una situación sanitaria inédita con un elevado nivel de contagios que está afectando nuestra vida familiar y escolar”, expresaban en el comunicado.

La carta publicada en el blog de la Escuela Nº 24 D.E. 11

El contundente reclamo de un docente a Larreta y Acuña

Juan López, docente del D.E 11 de la Ciudad de Buenos Aires expresó un contundente discurso en el que exigió que Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se hagan cargo de la situación y corten con la presencialidad de las clases.

"¿Hasta cuando? ¿Cuál va a ser el límite? ¿Qué tenemos que seguir esperando?", se preguntó López, luego de que se informara la muerte de la vicedirectora por coronavirus. "Nos están diciendo que nuestros pibes se angustian, se angustian cuando perdemos a los familiares, a los padres. ¿Quién va a contener a la familia de esta gente?", agregó.

"Sí estamos capacitados para dar la virtualidad. No tenemos los recursos, estamos re angustiados. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Tenemos que manejar los modos, la calma? ¡Basta!", siguió diciendo el docente, notoriamente angustiado por la situación.

"¿Tenemos que abrazar a las familias de nuestros pibes cuando pierdan a sus padres?", se preguntó Juan López, docente de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, López lanzó un pedido explícito para Larreta y Acuña: "Basta Larreta, basta Acuña. Cuiden a la comunidad que los votaron para algo. ¿Cuántos días de paro llevamos tratando de cuidar a nuestras familias? ¿Cuánto nos están exponiendo en los medios? Pagando plata para poner el relato de que los pibes se angustian, se les muere la familia, se nos mueren los compañeros".

"No podemos hacer paro porque no podemos pagar los alquileres porque aumentan los alquileres. No podemos más", siguió diciendo López y le pidió a las familias: "No manden a los hijos a las escuelas, por favor. Cuidémonos entre todos y todas. No nos cuida el Gobierno".