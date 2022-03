Conflicto con trabajadores de la salud porteños: denuncian "despidos encubiertos"

El gobierno de la Ciudad responde que eran contratos que se sabía que iban a terminar y destaca que abrieron concursos para planta permanente.

Los trabajadores de ATE en el sector de salud de la Ciudad de Buenos Aires denuncian centenares de despidos encubiertos en hospitales porteños. Desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sostienen que terminaron los contratos que se realizaron por la pandemia del coronavirus y que abrieron convocatorias para contratar de forma permanente a personal de salud.

"Desde el año pasado vemos en los hospitales listas con nombres de los profesionales de la salud que no van a continuar", afirma a El Destape Héctor Ortíz, coordinador de la Agrupación Hospitales de la Ciudad y enfermero del Durand y del Pedro Elizalde. El trabajador compartió una lista publicada este martes en el Hospital Fernández donde se observa cómo comunican la culminación de 31 contratos.

"Por medio de la presente se adjunta la nómina enviada desde el Ministerio de Hacienda de personal transitorio que a partir del 31 de marzo del corriente finaliza su contrato", ordena el comunicado que encontraron los trabajadores en el Fernández. El mismo mensaje fue mostrado en otros centros de salud como el Durand, Rivadavia, Ramos, Fernández y Piñeyro.

En septiembre pasado, desde ATE habían mostrado que en el hospital Durand habían informado las terminaciones de los contratos por mail.

Desde el gobierno de la Ciudad desmienten que existan despidos y alegan que se trata solo de la culminación de contratos que fueron realizados de manera extraordinaria por la pandemia del coronavirus. "El Ministerio de Salud se encuentra readaptando el sistema público constantemente en base a las necesidades que la pandemia de COVID-19 demanda. Desde marzo del 2020 se llevó a cabo un constante fortalecimiento del sistema público de vacunación que incluyó la incorporación de camas de terapia intensiva y el correspondiente personal", indicaron.

"La Ciudad llegó a tener funcionando 66 dispositivos de testeo y 36 vacunatorios. Actualmente, se están llevando a cabo los concursos de ingreso a la planta de Enfermería de la Ciudad, lo que va a permitir incorporar 1.150 trabajadores definitivamente al sistema de salud porteño. De esta manera las contrataciones temporales producto de la pandemia de COVID-19 se encuentran formalizándose gradualmente", completaron.

La Agrupación de Hospitales de la Ciudad afirma que la convocatoria tiene pruebas y pregunta por qué no se pasa a los trabajadores de la salud ya contratados en pandemia. Desde el gobierno porteño afirman que muchos no cumplen con los requisitos para formar parte de la planta permanente del Estado o no quieren concursar por el puesto.