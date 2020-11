Aumentan hasta un 7% el precio de los cigarrillos

La empresa British American Tobacco (BAT) Argentina subirá 7% promedio los precios de sus cigarrillos a partir del martes, el incremento equivalente al adoptado el 16 de noviembre por su competidora Massalin Particulares.



"Considerando la dinámica económica, el incremento trimestral previsto de los impuestos internos y la suba de costos, BAT Argentina implementará a partir del 24 de noviembre una actualización en el precio de sus cigarrillos del orden del 7% en promedio", anunció la firma en un comunicado.

Los precios para los principales productos de la empresa serán: Lucky Strike Box 20 $163; Lucky Strike Convertible Box 20 $157; Rothmans KS 20 $125, y Rothmans Click KS 20 también $125.



En tanto, la compañía indicó que la medida no alcanza a los dos productos recientemente lanzados: el Rothmans Cigarrito KS 20 y el Rothmans XL Box 20, que permanecen en $75 y $125, respectivamente.



Por su parte, Massalin Particulares comunicó también sus precios actualizados bajo el nuevo incremento: Philip Morris Caps Box $157; Philip Morris Caps Box 12 $84; Chesterfield Remix Box $135; Chesterfield Red KS $130; L&M red by Marlboro KS $120; y L&M blue by Marlboro KS $120.



La normativa vigente prohíbe que los precios oficiales de venta al público de los cigarrillos publicados por las empresas tabacaleras sean alterados en las etapas de comercialización subsiguientes, por lo que deberán ser respetados por todos los comerciantes minoristas en el territorio nacional.