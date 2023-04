Orgullo argentino: un científico será premiado en Europa por su libro sobre epidemias

Se trata de Juan Manuel Carballeda y su texto Fiebre: breve colección de epidemias. La terna es al mejor libro de divulgación científica editado en Iberoamérica.

Juan Manuel Carballeda, científico y divulgador argentino, recibirá un galardón el miércoles 26 de abril en Bruselas por triunfar en la terna al mejor libro de divulgación científica editado en Iberoamérica (excepto España) en el concurso Ciencia con Ñ. La condecoración estará a cargo de la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica y su libro Fiebre: breve colección de epidemias, obtuvo más votos que otros realizados por autores de la talla de Diego Golombek, Miguel Alcubierre y Luis Javier Plata Rosas.

“La semana que viene es la entrega en Bruselas y es un premio importante. No puedo creer haberlo ganado e ir a recibirlo allá. El lunes salgo para Bélgica y el miércoles es la ceremonia de premiación donde habrá autoridades como embajadores y otros funcionarios de envergadura”, cuenta con felicidad Carballeda, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.

Juan Manuel Carballeda. Créditos: El Destape.

En la otra terna, exclusiva para libros editados en España, el ganador fue En busca del grafo perdido. Matemáticas con puntos y rayas, escrito por Clara Grima. Una vez realizada la entrega de premios, Carballeda y Grima dialogarán con los asistentes al evento y participarán de un encuentro con investigadores de habla hispana.

Escribir en pandemia

Fiebre. Breve colección de epidemias fue un libro gestado en plena pandemia, cuando lo mejor era permanecer en el hogar y abundaban las reuniones por videollamada. Editado por El Gato y La Caja, recorre las grandes epidemias de la historia de la humanidad como la viruela, la gripe española, el cólera, la malaria y la poliomielitis, hasta llegar a la covid.

“Son ocho capítulos donde contamos distintas historias interconectadas donde los patógenos son protagonistas. Tratamos de narrar lo que pasaba mezclándolo con otros eventos anteriores, hablamos de distintas enfermedades y jugamos mucho con las notas al pie. Además, usamos un tono para nada solemne y para nada formal”, destaca su autor, doctor en Biología e investigador del Conicet.

Antes de Fiebre, Carballeda escribió Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia, donde cuenta, entre otras cosas, qué pasó durante la epidemia de fiebre amarilla en Argentina en 1871. Al respecto, el científico explica que este evento le dio a Buenos Aires la forma que tiene en la actualidad, “porque gran parte de la población se fue del sur al norte de la ciudad”.

Entre la divulgación y la investigación

“Desde que empecé mi carrera científica siempre hablaba de virus, bacterias y hongos como los grandes protagonistas de la historia de la humanidad. A veces me creían y a veces no tanto, pero llegó la pandemia y cambió todo”, destaca Carballeda.

Quizás sea ese nexo entre la teoría y la realidad el que lo llevó a navegar por los mares de la divulgación y la comunicación de la ciencia. Aunque no le gusta perder rigurosidad científica, sí lucha por quitarle la solemnidad con la que suele tratarse a la ciencia. “Soy investigador, pero lo que más me gusta hacer es comunicar, así que trato de hacer las dos cosas lo mejor que puedo. Si me dieran a elegir una, me quedo con divulgación”, afirma.

Con información de la Agencia de Noticias Científicas