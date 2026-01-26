Incendios en Chubut: se reactivaron tres focos e intervienen 500 bomberos

A raíz de las elevadas temperaturas y los fuertes vientos, este domingo volvieron a activarse tres focos de incendios forestales en la provincia de Chubut. El fuego se extiende en el Parque Nacional Los Alerces, en el área de Villa Lago Rivadavia y en la localidad de Cholila.

La coordinadora del comité contra incendios del Parque Nacional Los Alerces, Laura Mirantes, advirtió sobre la complejidad del escenario: “Está muy complicado. Tenemos el fuego de los dos extremos. Si bien tenemos cubiertas las líneas con varios equipos, estamos muy complicados con la situación porque hay una rotación de viento con ráfagas que superan los 50 kilómetros por hora”.

Las autoridades aclararon que se trata de incendios diferentes a los que permanecían activos la semana anterior. Hasta el momento, las llamas ya consumieron más de 35.000 hectáreas.

Mirantes precisó, en diálogo con el canal TN, que alrededor de 500 personas, entre brigadistas, bomberos y personal especializado en manejo del fuego, trabajan de forma coordinada para contener el avance de las llamas. A estas tareas se suman helicópteros hidrantes y un avión que realiza relevamientos aéreos para evaluar el estado actual del incendio.

En ese marco, la especialista alertó que, si se mantiene la dirección actual de los vientos, existe el riesgo de que el fuego avance hacia la ciudad de Esquel.

Por el momento no se dispusieron evacuaciones, aunque unas 20 familias permanecen en zonas cercanas a los focos que continúan activos.

Anuncian la intervención del Parque Nacional Los Alerces

La Administración de Parques Nacionales anunció, el último sábado, la intervención del Parque Nacional Los Alerces por el avance de los incendios que ya arrasaron más de 10 mil hectáreas.

El objetivo de la medida es “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y para apagar las llamas que afectan el territorio desde el 8 de diciembre pasado, momento en el que un rayo impactó en el Lago Menéndez.

El gobernador chubutense, Ignacio Torres reclamó a la administración nacional que tome cartas en el asunto para normalizar la situación.

El pedido fue acompañado por un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut, que acusó a las autoridades del Parque de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia ígnea que ya provocó daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud.

En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la Cámara advirtió sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”, al tiempo que denunció la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo.