Chromecast: Google cometió un grave error y advirtió qué pasará con quienes lo resetearon.

Chromecast se cayó a nivel mundial y Google advirtió qué pasará con aquellos usuarios que cometieron el error de resetear el dispositivo. Desde hace un tiempo, los usuarios vienen manifestando problemas con su dispositivo. Los afectados fueron Chromecast 2 y Chromecast Audio, y ante estas fallas, muchos usuarios lo resetearon de fábrica para intentar solucionarlo. Google advirtió que esto no debía hacerse, pero ya era demasiado tarde.

"Los usuarios no deben restablecer los dispositivos a la configuración de fábrica", ordenó Google. En este contexto, estos usuarios se preguntan qué pasará con sus dispositivos Chromecast que fueron reseteados. La compañía le aseguró a Clarín que ante esta caótica situación, "se les va a compartir instrucciones para configurar de nuevo los dispositivos en cuanto el tema esté solucionado".

Sin embargo, todavía no se sabe cuándo se efectivizará esta respuesta por parte de Google, ya que todavía están trabajando en ello. Tampoco detallaron cuál fue el inconveniente que generó esta falla a nivel global y que afecta a las versiones más antiguas de Chromecast. Por lo pronto, desde Google indicaron que las actualizaciones y novedades se van a ir posteando en el sitio web Google Nest Community.

Algunos usuarios de X (ex Twitter), como @ApexMachina, recomendaron: "Si configuras manualmente la fecha en tu teléfono antes del 9 de marzo, podrás finalizar el proceso de configuración del Chromecast. No podrás transmitir, pero al menos tu CC volverá a estar conectado a tu wifi, por lo que recibirá la actualización del certificado cuando Google finalmente deje de hacer ruido".

El comunicado de Google sobre las fallas de Chromecast

Este lunes Google, a través de sus redes sociales, aclaró que estaban trabajando para solucionar las fallas en los dispositvos. "Estamos al tanto de un problema emergente que afecta a los dispositivos Chromecast (segunda generación) y Chromecast Audio, y estamos trabajando para solucionarlo. No restablezca su dispositivo a la configuración de fábrica", respondió la compañía a una usuaria de X.

Por qué no funciona Chromecast: qué pasó

El error no es sólo en Argentina, sino que le ocurre a usuarios de todo el mundo. La falla es igual para todos: el Chromecast no puede mandar contenidos a los dispositivos, por lo que cuando se entra desde un dispositivo móvil a un vídeo o contenido de audio y se elige la opción de enviar al Chromecast no funciona.

Según el reporte de los usuarios, el error afecta a los modelos más antiguos de Chromecast, como a los de segunda generación o los Chromecast Audio. Los modelos más modernos como los Google TV o los Chromecast Ultra funcionan sin ningún problema.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales reportaron que el intento de conexión a través de Google Home también resultaba fallido. Según advirtieron, les indicaban que el dispositivo no se había podido verificar y que el problema podía “estar ocasionado por el uso de un firmware obsoleto”, según compartieron algunos de los usuarios afectados en publicaciones en Reddit y X (antes Twitter).

En medio de las especulaciones, algunos usuarios advirtieron también que los Chromecast de segunda generación dejaron de funcionar el 9 de marzo porque se venció el certificado de validación ya que los modelos más recientes no reportaron fallas, lo que sugiere que el problema estaría relacionado con el soporte de software de los dispositivos más antiguos.