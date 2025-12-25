La familia de Christian Petersen rompió el silencio y habló del estado de salud del chef

La delicada internación de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo gastronómico argentino y a miles de seguidores que, desde hace días, siguen de cerca cada novedad sobre su estado de salud. El reconocido chef se encuentra desde hace dos semanas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, luego de haber sido derivado desde el Hospital de Junín de los Andes, por un cuadro de falla multiorgánica,

En este contexto de preocupación extrema y en vísperas de Navidad, la familia difundió un comunicado para dar precisiones sobre su estado actual y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje de agradecimeinto por las muestras de apoyo y acompañamiento que recibieron.

Cuál es el estado de salud de Christian Petersen

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejora de Chris”, expresó la familia en el comunicado que publicaron en la cuenta oficial de Instagram del chef. Asimismo, explicaron los motivos que llevaron a su internación y cómo inició del cuadro.

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, indicaron.

Además, precisaron cómo evoluciona su estado de salud con el paso de los días y precisaron que “esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”. Por último, agradecieron las múltiples muestras de afecto y la “energía positiva” recibida, y destacaron el acompañamiento como un apoyo clave para transitar este delicado momento.

El mensaje de su hermano, Roberto Petersan

En paralelo, Roberto Petersen, hermano de Chris, compartió un mensaje que también fue replicado por la cuenta oficial del chef: “Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos estos días tan difíciles para nuestra familia”.

En su publicación también destacó la evolución de su hermano y el rol del equipo médico que lo asiste: “Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Castillo, y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas”.

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

En las últimas horas, las personas más cercanas al cocinero se mostraron más abiertas, dialogando con algunos periodistas acerca de la evolución de este. Carla Chiarandini, por caso, comentó en América TV que pudieron "hablar con alguien cercano" y que brindó mayores precisiones.

“Nos dijeron que está mejor, sin respirador, ya se sentó en la cama y estamos contentos con esa noticia”, fue lo que le dijo la persona en cuestión a la trabajadora de prensa, algo que va al unísono con las novedades que fueron surgiendo en otros canales, las cuales apuntaban principalmente a que Christian fue extubado (por lo que sus pulmones funcionan correctamente y no están incluido en el fallo multiorgánico que padeció). Sin embargo, no estaría ubicado en tiempo y espacio, algo que dificulta su traslado a una clínica en Buenos Aires.