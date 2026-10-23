Cheeky tiene vigente una promoción de 2x1 en ropa para niños que se puede aprovechar hasta el viernes 30 de octubre inclusive. El beneficio se aplica sobre los precios de feria de prendas de otras temporadas, se combina con 3 cuotas sin interés y rige únicamente en los locales outlet y factory de la marca.

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El descuento no alcanza a todo el local. Participan prendas seleccionadas de colecciones de verano anteriores, que en las sucursales adheridas están señalizadas con displays y vinilos en la vidriera.

Dónde comprar: los locales outlet y factory de Cheeky

Según el listado oficial de la marca, estos son los locales con formato outlet o factory en la provincia de Buenos Aires:

Escobar Factory: Ruta Provincial 25 y Colectora Oeste, Escobar. Lunes a domingo de 10 a 20.

Ruta Provincial 25 y Colectora Oeste, Escobar. Lunes a domingo de 10 a 20. Outlet Pacheco: Colectora Este Panamericana y General Pacheco, El Talar. Lunes a sábado de 10 a 18.

Colectora Este Panamericana y General Pacheco, El Talar. Lunes a sábado de 10 a 18. Quilmes Factory: Av. Calchaquí 3950, Quilmes. Lunes a domingo de 10 a 22.

Av. Calchaquí 3950, Quilmes. Lunes a domingo de 10 a 22. San Martín Factory: San Lorenzo 3773, General San Martín. Lunes a domingo de 10 a 21.

San Lorenzo 3773, General San Martín. Lunes a domingo de 10 a 21. Soleil Premium Outlet: Bernardo de Irigoyen 2647, Boulogne. Lunes a domingo de 10 a 22.

Como el stock está sujeto a disponibilidad, antes de ir conviene consultar por WhatsApp al +54 9 11 6957-8303, la línea de atención de la marca.

Los precios de la promoción son válidos para CABA y el GBA. En los locales ubicados a más de 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se suma un 10% en concepto de logística.

Cuotas, cambios y otras condiciones del 2x1

Además del 2x1, las compras se pueden pagar en 3 cuotas sin interés. La promoción no es acumulable con otras promociones de la marca y deja afuera algunos artículos, como la remera Juntos x la Vida.

Si necesitás cambiar un talle o una prenda, tené en cuenta que los cambios de productos comprados con el 2x1 solo se pueden hacer por otros artículos que también participen de la promoción