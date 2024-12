Tiene 6 años y una jueza la obliga a vivir con sus abuelos y su papá acusado de abusarla

Las imágenes sorprenden tanto como duelen e indignan. El operativo de la Policía de Chaco, los forcejeos con una mujer y en medio, una nena de 6 años que llora y pide que no la saquen de su casa, de su familia. Una nena que grita que no quiere ir con sus abuelos, aquellos de los cuales se sospecha encubrieron a su propio hijo en posibles abusos contra esa criatura. La nena no entiende y llora. No entiende que la jueza Claudia Karina Feldmann se rindió ante el poder de la familia de un empresario que tiene una condena por violencia de género y que irá a juicio acusado de abusar de su hija. La nena no entiende y la sociedad, tampoco.

La historia de violencia alrededor de la pequeña empezó hace varios años cuando su papá, Mauro, golpeó y trató de atropellar a su mamá, Elena. En ese momento la criatura tenía 3 años y esa causa por violencia de género terminó con una pena de un año de prisión en suspenso contra el hombre. El fallo fue hace un año. En medio de esa investigación y con las medidas restrictivas en marcha, los abuelos paternos eran los encargados de revincular a la nena con su papá. Por entonces Cielo tenía 3 años y sus abuelos la llevaban todas las tardes y luego volvía con su mamá.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En medio de esas visitas, la nena le contó a su mamá algunas situaciones de abuso sexual y allí la familia hizo la denuncia. Esa causa fue elevada a juicio a mediados de agosto y debería llevarse adelante. El dictamen fiscal, al que tuvo acceso El Destape, detalla que Mauro Frugoni Zavala abusó reiteradamente de su hija “simulando un juego el cual consistía en hacerle cosquillas”. En el mismo expediente consta que el hombre reclamaba que la nena se quedase a dormir con él. Además, consta en el expediente que tras las visitas a su padre la nena empezó a tartamudear y volvió a usar pañales. De hecho, en la misma causa se relata una pericia psicológica a la niña que al mostrarle un títere como si fuera el padre, la pequeña se inquieta y angustia diciendo “está oscuro para dormir, tengo miedo, papá Mauro no quiere prender la luz” y en el avance de la pericia la pequeña repite “con mamá quiero estar, con ella no tengo miedo”.

Pese a que esa causa aún no se definió ni se analizó en detalle la participación de los abuelos paternos, presentaron un pedido judicial para tener la tenencia de la pequeña. Ese expediente que tramitó ante el Juzgado de Familia N° 1 de Chaco terminó en la dramática situación que se vivió en las últimas horas. Según la acusación de Mónica Vesconi y Miguel Frugoni Zavala, la mamá de la pequeña había imposibilitado el encuentro con ellos. Denunciaron además que la niña no iba a la escuela, lo cual fue desmentido por las autoridades escolares. Al mismo tiempo, la Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, Gabriela Colef, emitió un dictamen a la jueza donde asegura que debía rechazarse el pedido de los abuelos y asegurando que la niña está en tratamiento psicoterapéutico y que la Subsecretaría continúa con el seguimiento del grupo familiar.

A pesar de los informes y las acusaciones, la Jueza de Familia Karina Feldman le otorgó la guarda de la niña a los abuelos paternos asegurando que “prioriza el interés superior del niño”. Sin embargo, en todo Chaco resuena el reclamo de que no se escucha a la nena ni se priorizan los intereses de ella. Fuentes cercanas a la familia de la “niña Cielo”, como fue nombrada al momento de conocerse las denuncias, aseguran que los abuelos paternos son “gente de poder, empresarios de medios y con una empresa cercana al Gobierno local”, lo que explica, para la familia materna de la nena, por qué la Jueza tomó esta decisión cuando ya no hay clases ni posibilidades de pedir algunos registros.

Mientras tanto, hubo movilizaciones y reclamos frente a la Justicia de Chaco en reclamo de que la jueza escuche los pedidos de la niña y los dictámenes de la Subsecretaría de niñez, retraiga la acción y resguarde a la pequeña hasta que se resuelva la situación judicial del padre, algo a lo que, hasta ahora, la Justicia de Familia hace oídos sordos.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463