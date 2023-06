Chaco: la pareja de Cecilia Strzyzowsk pidió declarar como acusado del presunto femicidio

César Sena, de 19 años, amplió su declaración indagatoria desde la Comisaría 3ra de la capital de Chaco. Está imputado por el delito de homicidio triplemente agravado.

César Sena, pareja de la desaparecida Cecilia Strzyzowski y uno de los siete detenidos como acusado del presunto femicidio de la joven de 28 años, a quien buscan desde el 1° de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, solicitó ampliar su declaración indagatoria ante la Justicia durante la madrugada de este jueves desde su lugar de detención en la Comisaría 3ra. de la capital de Chaco. Quedó imputado por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de co-autor".

El Equipo Fiscal Especial (EFE), conformado por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, a cargo de la investigación, se presentó en la dependencia para cumplir con la medida. Según informó Agencia Télam, aunque no se dio a conocer el contenido de la declaración, fuentes judiciales indicaron que no está previsto que se realicen procedimientos vinculados a sus dichos. "Se juntaron elementos de prueba al expediente que me impiden seguir ejerciendo mi servicio por diferencias irreconciliables con la gente que represento. Tengo mis criterios, una ética profesional, por la que voy a renunciar", dijo su abogado Juan Díaz el pasado miércoles.

Durante la jornada del miércoles se realizaron nuevos allanamientos en un campo y en una vivienda perteneciente de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña -también detenidos-, y en otro domicilio vinculado a Gustavo Obregón, marido de la asistente del matrimonio Fabiana González. Tras ello, se secuestraron prendas de vestir que serán analizadas por peritos en busca de rastros de Strzyzowski.

El primero de los allanamientos se llevó a cabo en Puerto Tirol, en una zona rural conocida como "Granjita Abuela Ema", a cinco kilómetros y medio de la Ruta Nacional N°16, donde hay una propiedad de la familia Sena. Según las fuentes judiciales, los pesquisas se dividieron en tres grupos y rastrillaron el predio durante más de tres horas junto con dos perras especialmente entrenadas para rastrear restos humanos. El resultado de la diligencia fue negativo.

Luego, el fiscal Cáceres Olivera supervisó un segundo allanamiento en otra vivienda de los Sena, ubicada en el barrio Villa Itatí donde la policía secuestró prendas de vestir de interés; y se dispuso, además, un tercer operativo de urgencia en el departamento que alquilaba Obregón -donde también secuestraron ropa-. Se espera, en las próximas horas, conocer los resultados de los peritajes a los restos óseos y posibles manchas hemáticas halladas durante la investigación.

Por el hecho están detenidos la pareja de la mujer, César Sena; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; la asistente del matrimonio, Fabiana González. A su vez, fue apresado Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena -quien además tenía pedido de captura por una causa por violencia de género- y se solicitó la detención de Gustavo Obregón -esposo de la asistente-. En las últimas horas, también se tomó declaración a Griselda Reynoso -pareja de Melgarejo-.

Este miércoles hubo una multitudinaria marcha en Resistencia.

En las últimas horas, se realizó una multitudinaria marcha en el centro de la ciudad de Resistencia, en la que participaron familiares, amigos y vecinos de Cecilia. Allí, se movilizarón para reclamar "justicia" y prisión perpetua para las siete personas detenidas por el posible femicidio. "Confío en la fuerza del pueblo, no sé si en la Justicia. Confío en mi abogada. Estamos seguras que no está más, que está muerta", aseguró su mamá Gloria. Mientras invadieron las calles chaqueñas con carteles violetas y rosas con la leyenda "¿Dónde está Cecilia?", gritos de justicia y velas, la causa sigue su curso.