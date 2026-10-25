El Circuito Superior del lado argentino de las Cataratas del Iguazú fue cerrado este domingo 25 de octubre tras registrarse un aumento seis veces mayor del caudal en comparación al promedio histórico.

{{{htmlAmp}}}

Las lluvias provenientes de Brasil derivaron en la crecida del río, que obligó a la Administración de Parques Nacionales y a la empresa Iguazú Argentina a cerrar de manera temporal el circuito.

Con el cierre, las autoridades buscan proteger a los visitantes y trabajadores mientras el caudal sigue en ascenso, aunque el resto de los circuitos se encuentran habilitados para recorrer con normalidad.

¿Cuándo abren las Cataratas del Iguazú?

Este domingo se registró un caudal de 12.800 metros cúbicos por segundo. La Concesionaria de Servicios del Área Cataratas informó que “el Circuito Superior permanecerá cerrado”.

Mientras que el sábado 24 por la noche se registraron 9500 metros cúbicos por segundo (9.5 millones de litros), frente a la media histórica de 1500 metros cúbicos, informaron las autoridades locales.

Del lado brasileño, el Parque Nacional Do Iguaçu y la concesionaria Urbia+Cataratas mantiene cerrado el puente peatonal de las Cataratas. También suspendieron de manera temporal los senderos de Poço Preto y Bananeiras.

En conjunto, los equipos técnicos de Argentina y Brasil monitorean la evolución del río. Por lo tanto, la reapertura de los sectores restringidos quedará sujeta a las condiciones de seguridad.

Dado el comportamiento del río Iguazú aguas arriba de Cataratas, se estima que el nivel seguirá en ascenso las próximas horas. En Capanema, frente a la localidad misionera de Andresito, en sólo 24 horas el caudal del río se duplicó: pasó de 8750 a 17.600 metros cúbicos por segundo.

Esa masa de agua llegará en horas de la noche o la madrugada a Cataratas, lo que hace suponer que las restricciones podrían mantenerse o incluso podría alcanzar a otros recorridos.

Cómo afecta la crecida del Río Iguazú a Misiones

Según El Once, el río llegó a los 28 metros en Puerto Iguazú a las 7 del domingo. Producto de la crecida, se mantiene suspendido el servicio de fluvial en esa ciudad.

Las autoridades de la provincia también cerraron pasos fronterizos sobre los ríos Paraná y Uruguay. En el Paraná están inhabilitados diez pasos fluviales, entre ellos Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni y Corpus Christi.

En el Uruguay están suspendidos los cruces de El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier. Las lluvias registradas desde el 22 de octubre dejaron 154 personas evacuadas y 124 viviendas afectadas en distintas localidades de Misiones.