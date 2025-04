Chau fundas de celulares: un estudio reveló por qué no conviene usarlas para cuidar tu celular.

Las fundas de celulares ya pasaron de moda, y en vez de eso, los expertos recomiendan no utilizarlas. Las fundas se usan desde hace años debido a su capacidad de proteger al celular de posibles golpes y daños. Muchas de ellas vienen de silicona y bien gruesas, para que en caso de que el celular se caiga, no se rompa la pantalla.

Sin embargo, expertos en celulares aseguran que las fundas no son el futuro. Un estudio llevado a cabo por Thomas Germain, periodista de la BBC, junto a uno de sus amigos, reveló que en los próximos años la gente ya no va a usar fundas, sino que va a usar el celular tal cual lo sacamos de la caja cuando lo compramos.

Esta prueba de usar el celular sin funda se llevó adelante durante 30 días. Según comentó el amigo del periodista, los dispositivos que hay en la actualidad son mucho más robustos y resisten a los golpes, de modo que no es necesario usar fundas. Por otro lado, ambos coincidieron en que el celular es mucho más fácilmente de utilizar sin funda.

Las principales compañías tecnológicas, como Apple, incorporan materiales altamente resistentes en la fabricación de sus dispositivos. Uno de ellos es el Gorilla Glass, un tipo de cristal desarrollado por la firma estadounidense Corning, que se utiliza en las pantallas de muchos smartphones y que se destaca por su durabilidad frente a golpes.

De acuerdo con ciertos periodistas especializados, los celulares de esta marca pueden soportar caídas de hasta dos metros según pruebas realizadas en laboratorio. Sin embargo, eso no significa que sean invulnerables. Por otro lado, la revista Consumer Reports también analizó la disminución del uso de fundas para proteger el celular.

Rich Fisco, quien lidera los ensayos de productos electrónicos en la publicación, señaló: “En nuestros comienzos, cerca del 30% de los teléfonos no pasaban las pruebas de caída sobre superficies de hormigón. Hoy en día, los resultados son mucho más favorables”. Aún así, Fisco confesó entre risas: “Es verdad que ya no es indispensable ponerle funda al celular, pero la verdadera cuestión es si estás dispuesto a correr el riesgo. Yo prefiero tenerlo protegido… porque no me gusta gastar plata”.

Cuáles son los mejores celulares según la IA (Inteligencia Artificial)

Al momento de elegir un nuevo celular, es común que surjan varias marcas importantes y destacadas, como Samsung, Xioami y Oppo, aunque otras empresas con sistema operativo Android tienen buenos dispositivos. En este marco, se le preguntó a la Inteligencia artificial por la mejor alternativa entre tantos celulares y su respuesta sorprendió a la mayoría de los usuarios.

Sin dar vueltas, la Inteligencia Artificial destacó la calidad de los celulares de Samsung, como sus pantallas AMOLED y cámaras de alto rendimiento. Además, el chatbot resaltó el historial de actualizaciones de software que ofrece la firma surcoreana y la robusta red de soporte global con la que cuenta para sus clientes.

Por otro lado, la IA mencionó que Xiaomi es una excelente opción en cuanto a precio y especificaciones de alto nivel. Sin embargo, advierte que el soporte de actualizaciones y la capa MIUI podrían ser un inconveniente para algunos usuarios. Sobre Oppo, ChatGPT apuntó que es una opción atractiva para aquellos que buscan innovaciones en cámaras y carga rápida, aunque su presencia global y soporte de software no son tan ágiles como los de Samsung.

Sobre la compañía que es líder en ventas a nivel mundial, y en Argentina también, la IA argumentó la elección que hizo con los siguientes tres puntos: