Caso Cecilia: otra vez, abogados de los Sena renunciaron y la querella denunció "demoras"

Nuevamente, en el marco de la causa que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la mujer chaqueña de 28 años que desapareció en junio del año pasado, los abogados de los acusados César Sena -principal sospechoso del crimen, expareja de Cecilia- y de Marcela Acuña (madre del acusado) renunciaron a una semana de que comiencen las audiencias preliminares convocadas por la jueza Dolly Fernández. De esta manera, continúan apareciendo obstáculos que atraviesan la caso.

"Es todo para demorar la causa para cumplir el tiempo de la preventiva o bien evitar, por ahora, el juicio. La idea era demorar la audiencia del 26 de noviembre", aseguró el abogado Gustavo Briend, quien representa a la mamá de Cecilia -Gloria Romero- desde los inicios de la causa, a este medio. Cabe recordar que, tras los movimientos al inicio de la investigación, a fines de octubre hubo una renuncia masiva de abogados -Gabriela Tomljenovic, Nicolás Boniardi Cabra y Rocío De Jesús Ramírez dejaron sus cargos- y el letrado calificó la situación como "muy extraña".

En aquel momento, César Sena confirmó que su defensa estaría a cargo de Daniel Paniagua, el abogado que ayudó a la propia Cecilia durante su divorcio con el acusado. Su nombre resonó fuerte en la causa y la fiscal Nº 2, Ana González de Pacce, por posible "adulteración y falsificación" del documento público en el que se notiica dicho divorcio. Ahora, el propio Paniagua decidió dejar la causa.

Según medios provinciales de Chaco, el propio Paniagua -durante el fin de semana pasado, en el Complejo Penitenciario I de Villa Barberán- solicitó a través de un escrito a la jueza Fernández la suspensión de la audiencia preliminar del 26 de este mes "y las subsiguientes". El letrado manifestó que dicho pedido tiene como único objetivo que el principal acusado por el femicidio consiga un abogado defensor antes de dichas audiencias preliminares. "No creo que se suspenda, la idea es que se haga. O presenta defensor particular o le van a designar defensor oficial", agregó Briend.

Por otro lado, el ahora ex abogado de César Sena manifestó que su renuncia se debe a "razones profesionales y de índole personal" que igualmente no detalló en su presentación. "Me reservo de explicitar por decoro y secreto profesional", manifestó en el docmento al que accedió El Destape. Por su parte, Juan Ignacio Moreno también dejó de representar a Marcela Acuña y según manifestó, dejó la representación "en buenos términos". Mientras que negó: "Es mentira, yo me fui por razones que no voy a revelar pero nadie me gritó o insultó".

Cabe recordar que César Sena se encuentra detenido y acusado por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género", en calidad de autor. Mientras que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, aparecen en la causa como partícipes secundarios. Por su parte, el padre del acusado sigue representado por Ricardo Osuna, quien podría convertirse en el representante de los dos restantes.