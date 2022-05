Qué esperar del juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa

Los abogados de los familiares intentarán que la Cámara de Villa Dolores ordene una nueva investigación y que absuelva a la única persona imputada, a quien señalan como "un perejil".

El juicio por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, la mochilera de 35 años abusada sexualmente y asfixiada en abril de 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, comenzará mañana con un albañil como único imputado, en el marco de una causa "plagada de irregularidades" de acuerdo a la abogada de los padres de la víctima. Durante las próximas dos semanas se realizarán audiencias, en tanto que se espera una resolución judicial alrededor de fin de mes.

De por sí, Daniela Pavón, quien representa a los padres de la víctima, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, planteará que hubo una cadena de errores que se cometieron desde la Fiscalía, a cargo de Paula Kelm, desde el comienzo de la investigación e inclusive desde la búsqueda de Cecilia, quien el 5 de abril fue vista por última vez y 15 días después fue encontrada muerta cerca de un basurero. El objetivo de la letrada será precisamente lograr que la Cámara de Villa Dolores ordene una nueva investigación y que absuelva a la única persona imputada. "Queremos justicia verdadera y que paguen los culpables", resaltó la abogada el diálogo con El Destape.

Se espera que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también se constituyó como parte querellante en el proceso y estará representada con el abogado Gerardo Battistón, tampoco acompañe la acusación de la fiscalía.

Kelm elevó el año pasado la causa a juicio con la hipótesis de que Lucas Bustos es el autor material de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa", los cuales prevén la prisión perpetua.

Sin embargo, Pavón señala que esa decisión se tomó sin la evaluación de los elementos de prueba aportados por los familiares, incluidos rastros obtenidos en la casa de la última persona que vio con vida a Cecilia que deberían haberse sometido a un estudio a un ADN. "Por otro lado tenemos a una persona que queda detenida 48 horas después de que se encuentra el cuerpo con un montón de irregularidades previo a su detención", valoró la abogada.

Tanto la letrada como los padres de Cecilia siempre insistieron en que se profundizara la investigación sobre Viviana 'La Rasta' Juárez (47), presuntamente vinculada al rosarino Mario Gabriel Mainardi (49), quien alojó a la víctima en su casa y fue uno de los últimos que la vio con vida hasta que la mochilera desapareció el 5 de abril del 2020.

Un audio de un potencial testigo que prueba la responsabilidad de ambas personas en el hecho, y que devela la connivencia policial en el caso, recorrió los medios de comunicación pero no fue incorporado a la causa. "La fiscal dice que hizo una pericia que arrojó que era falso, pero no es así porque las partes no hemos sido informados ni hemos tenido la facultad de contralor en el informe", resaltó la abogada, quien remarcó que ese análisis fue realizado "solamente por un grupo de psicólogas".

El juicio comenzará mañana a las 14, en la localidad de Cruz del Eje en el noroeste de la provincia de Córdoba, con un jurado popular y el tribunal de la Cámara del Crimen de la ciudad de Villa Dolores, integrado por los jueces Carlos Escudero (presidente), Santiago Camogli Roque y Raúl Alejandro Castro (vocales).