Causa AMIA: el juez Rafecas procesó en ausencia a los ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado

El juez federal Daniel Rafecas dispuso este lunes el procesamiento de ocho responsables iraníes y libaneses por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. La decisión se dictó gracias al régimen de juicio en ausencia, mecanismo procesal que permitió avanzar en el proceso más allá de que los acusados estén prófugos y nunca hayan sidos indagados por la Justicia argentina.

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Luego que se conociera la resolución, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, celebró la decisión del juez federal al señalar que "marca un hito en la lucha contra la impunidad". "Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y líbaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos Un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina", aseguró el ministro a través de su cuenta de X.

Rafecas también impuso a cada uno de ellos un embargo de U$S500.000.000. En la reconstrucción desarrollada, el juez federal señaló que la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por parte de las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbollah, que organizó su ejecución, mediante una red de apoyo regional y local, con base en la Triple Frontera. La Ley 27.784 habilitó el mecanismo de juicio en ausencia para determinados delitos, entre ellos los vinculados con genocidio, lesa humanidad y terrorismo.

En la resolución de más de 600 páginas, se señala que los acusados compraron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kg. de amonal y TNT. Luego, el viernes 15 a las 18 horas la dejaron preparada en un estacionamiento público a 4 cuadras de la AMIA y aguardaron hasta la media mañana del lunes 18, para hacerla explotar en un momento de mayor concurrencia al edificio elegido como blanco.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la calificación jurídica adoptada. El juez consideró que el atentado constituye un crimen de lesa humanidad y también encuadró los hechos dentro de la figura de genocidio en los términos del derecho internacional. Los delitos atribuidos comprenden homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el empleo de un medio capaz de generar un peligro común. También se imputó daño agravado por motivos discriminatorios.

Causa AMIA: quiénes son los ocho procesados por el atentado

En lo que respecta a la participación criminal de cada imputado, Rafecas procesó a cuatro exfuncionarios de alto rango del régimen iraní: Alí Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Alí Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, antiguo Comandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, ex Comandante de la fuerza Al Quds

La resolución sostuvo que, desde los cargos que ocupaban dentro del régimen iraní y sus estructuras, estos cuatro procesados decidieron y participaron en la organización del atentado, haciendo posible que quienes luego actuaron sobre el terreno, consumaran el atentado.

Como cómplices necesarios, en tanto, fueron procesados Hadi Soleimanpour, quien se desempeñaba como embajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, entonces consejero cultural de la embajada iraní y referente religioso radicado en Buenos Aires; y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

Para el juez, esos tres imputados realizaron aportes esenciales al plan criminal desde el ámbito diplomático y a través de la estructura local vinculada con Irán. El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, a quien la resolución atribuye la coordinación de la etapa final del atentado en representación de Hezbollah.