Hijos de Nora Dalmasso: quiénes son y qué fue de sus vidas tras el femicidio

En lo que fue uno de los casos más resonantes del país, Nora Dalmasso fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf en Río Cuarto, Córdoba. Estaba casada con Marcelo Macarrón, quien fue acusado de instigar el crimen, enjuiciado y absuelto, y era madre de Valentina y Facundo, quien también fue acusado en una causa que duró cerca de 5 años. Qué fue la vida de los hijos de Nora tras el femicidio.

Aquel 25 de noviembre de 2006, el cuerpo de Nora fue encontrado sobre una cama, había rastros de un acto sexual y fue asfixiada con el cinturón de su bata. Sin embargo, la escena del crimen fue pisoteada por al menos 23 personas que alteraron el lugar con movimientos que complicaron la investigación que en primer lugar fue dirigida primero hacia un albañil, Gastón Zárate. Su caso inspiró “la marcha del perejil”, pero luego los investigadores apuntaron a Marcelo y Facundo Macarrón.

Así, perdieron más de 16 años hasta que el último juicio que los absolvió obligó a investigar un crimen de género en un juicio por la verdad y a implementar nuevas pericias de ADN. En ese juicio, por ejemplo, se resolvió que hubo sexo consentido previo al crimen. Ahora, la causa tomó un nuevo giro por el hallazgo de ADN de un hombre que resultó compatible con las huellas genéticas recabadas en la bata de la víctima 18 años atrás. Según fuentes judiciales confirmaron a El Destape, se trata de Roberto Bárzola, parquetista que trabajaba en la casa de Dalmasso.

Hijos de Nora Dalmasso: quiénes son y qué fue de sus vidas tras el femicidio

Nora Dalmasso fue asesinada a sus 51 años y tenía dos hijos Valentina, en aquel entoces de 16, y Facundo, de 19 años. En junio de 2007, Facundo fue imputado por el crimen de su mamá, el fiscal Javier Di Santo lo acusó por su “sexualidad”, bajo la creencia de que tenía una “perversión en el vínculo madre-hijo”, incluso tuvieron la hipótesis de que hubo una pelea entre los dos, la cual habría terminado en abuso sexual y posterior asesinato de Nora.

Valentina y Facundo Macarrón, hijos de Nora Dalmasso

El joven no fue detenido por falta de pruebas, pero estuvo imputado cinco años por esa causa, hasta que finalmente en 2012 fue sobreseído por el juez de Control de Río Cuarto, Daniel Muñoz. Luego, Facundo decidió estudia Relaciones Internacionales, se convirtió en un importante diplomático y llegó a ser secretario, jefe de las secciones consular, política y cultural de la embajada de Argentina en El Cairo, Egipto. Además, vivió en Estados Unidos y en Francia, donde realizó un Máster en Derecho.

“Pasaron 18 años donde no se encontró nada. La Justicia se dejó llevar por prejuicios y la causa prescribió. Ahora, aunque pasen 18 años más, vamos a seguir buscando quién es el asesino. No vamos a descansar hasta encontrarlo”, expresaron los hermanos en noviembre de 2024 en declaraciones al Diario La Voz donde manifestaron: “Es imposible seguir sin saber la verdad. No podemos como familia ni como sociedad dar vuelta la página y pretender que no pasó nada. De esta causa hay mucho para aprender (…) Sabemos que lamentablemente la causa está prescripta pero hay determinados factores que pueden cambiar esa condición. Y no perdemos las esperanzas”.

Ambos consideraron la investigación entendida como femicidio como "una oportunidad". "El hecho de que la Justicia haya reconocido a mamá como víctima de violencia de género significa que no todo es lo mismo y pone en evidencia la violencia que sufrió, no sólo por la forma en que la mataron sino por el tratamiento posterior de la Justicia y los medios”, precisó Facundo y agregó: “Esperamos que en los tiempos que vivimos y con la perspectiva de lo que pasó hace tantos años atrás, podamos reflexionar sobre el horrendo crimen que sufrió una mujer, sobre las barbaridades que después tuvo que soportar la familia y sobre todo, los prejuicios que llevaron a que se investigara y se comunicara todo tan mal”.

“Es la primera vez en que se nos da la posibilidad, como familia, después de 18 años, de tener una participación activa, una escucha y comprensión por parte de quienes tienen la responsabilidad de buscar al asesino. No hay que olvidar que nosotros siempre fuimos señalados”, subrayaron.