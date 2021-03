Tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires continúan con la intensa búsqueda de Maia Yael Beloso, la niña de 7 años desaparecida desde el lunes 15 de marzo luego de irse con un hombre, conocido de la familia, que le prometió cambiar su bicicleta. El secuestrador, identificado como Carlos Savanz, recorrió distintas localidades del oeste mientras sus hermanos, a través de los medios, dieron detalles del hombre.

En diálogo con Todo Noticias (TN) primero habló su hermano más chico, Luis -quien lo acusó de abuso y con quien no tiene relación- y luego, el mayor Diego, que también vive en Luján con el resto de la familia. Ante las consultas de ambas periodistas, explicó: "Él tiene problemas. Parece un muchacho grande pero si usted se pone a hablar con él, no lo es. Es una criatura. Más allá de todo lo que haya hecho, es un problema lo que tiene él".

Luego de las imágenes que se conocieron, dio su punto de vista opinando que "no la está obligando a nada, la nena lo sigue a él" y además detalló: "Usted le pone cinco muchachos jugando al truco y le pone 10 pibitos jugando a la bolita, y él se va a jugar con los pibitos. No le importan los muchachos, él juega. A la bolita, a la escondida, juega".

Más allá de contar cómo es la personalidad de su hermano menor, el hombre de 41 años dijo que, para él, "algo pasó entre el muchacho nuevo -la pareja-, su mamá, él y los que estaban ahí adentro" pero aclaró que no sabe lo que pasó para que se lleve a la nena. "Hace 15 días que la mamá conoció al muchacho, algo pasó y se llevó a la nena", remarcó.

A la hora de dejarle un mensaje directo a Carlos Savanz, Diego pidió: "Le diría que lleve a la nena a la casa o que la deje en cualquier lado, en una estación de servicio o una almacén. Que la deje... Yo tengo 9 hijos y no me gustaría". Pero sumó: "Lamentablemente es mi hermano y no por lo que haya hecho, lo voy a dejar de querer... Es mi hermano. No voy a justificar lo que está haciendo, jamás, pero es mi hermano. Que deje a esa nena, que se deje de joder".

Para cerrar contó que su mamá está muy mal por la situación y aclaró que, para él, "no sabe lo que está pasando, no sabe que lo están buscando" por los problemas mencionados anteriormente. Y sentenció: "Cualquier criatura con una persona grande, que se la haya llevado así, está en peligro y más si no es familiar. Tiene 7 años, ¿cómo no va a estar en peligro?".