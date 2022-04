Caso Guadalupe Lucero: la mamá de la nena desaparecida hace 10 meses recibió una nueva pista

Guadalupe desapareció en junio del año pasado y no hay noticias nuevas sobre su paradero. Tras la pista, el dueño del domicilio no permitió que realicen el allanamiento.

Yamila Cialone, mamá de Guadalupe Lucero -niña de 5 años desaparecida hace casi 10 meses en la provincia de San Luis-, contó a través de sus redes sociales que recibió una carta anónima con pistas sobre un presunto paradero de su hija. Según precisó, el escrito llegó desde la ciudad de Bahía Blanca a través del Correo Argentino y en él se informaba que Guadalupe podía estar en una vivienda de la localidad de Anchorena, a unos 300 kilómetros de la capital puntana. A pesar de esto, no pudo realizarse el allanamiento.

A través de su cuenta de Facebook, la madre de Guadalupe escribió: "Estoy totalmente indignada. Yo no entiendo cómo, si hay un operativo con una pista a dónde puede estar mi hija (...), no se realiza un allanamiento porque la persona se niega al ingreso al domicilio para el chequeo correspondiente". Y sumó: "Dice que sufrió atropello y mal momento. ¿Y yo como madre qué? ¿Me quedo con el sabor amargo de saber que no se verificó bien porque se negó?".

En el extenso comunicado, Yamila Cialone añadió: "Más allá de si no había nada que ocultar, era cuestión de cooperar. Repito, el dato vino de una carta desde Bahía Blanca a mi domicilio (...), no de una vidente. Encima lo hace público a los medios. 'El que nada debe, nada teme'. Yo entiendo que es horrible que te allanen tu casa, lo comprendo". Y sostuvo: "Pasé seis meses de atropello de la justicia provincial, hostigando, entrando a mi casa las veces que fueron necesarias, pero al menos yo en total libertad porque nada tengo que ocultar ni cubrir, jamás inicié acciones legales contra nadie en los malos momentos".

Tras esto, apuntó al dueño del domicilio (Carlos) por hacer público y hablar con los medios sobre lo ocurrido. "Ni yo como madre he publicado los procedimientos o allanamientos porque no se sabe dónde puede estar Guada y hacerlo público solo lo empeora", manifestó. Y cerró, hablándole directamente: "Ojalá no le pase nunca porque si entendiera al menos mínimamente la situación y se pusiera en lugar de la familia, entendería que uno hace lo necesario por encontrarla como creo que haría usted con su nieta. Lamento mucho el mal momento que tuvo que pasar".

La publicación completa:

Cabe recordar que Guadalupe, de cinco años, desapareció el 14 de junio del 2021 en el Barrio 544 Viviendas de la capital de San Luis y desde entonces se desconoce su paradero. En diciembre del pasado año, a seis meses de su desaparición, la investigación pasó a fuero federal y cambió su carátula: presunción de posible delito de tráfico de personas. Según autoridades judiciales, el traspaso de la causa buscó evitar contradicciones y la superposición de tareas.

Desde su desaparición, se llevaron a cabo más de 180 líneas de investigación -tanto en San Luis como en otras provincias y en Chile- y recibieron más de 185 denuncias a través de las líneas 134 "Alerta Sofía", 145 "Programa Buscar", Missing Childern, Sistema de Emergencia 911, Agencia de Monitoreo y Sistema Federal de Búsqueda de Personas.